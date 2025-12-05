能接受不完美，人生就解脫！「侘寂」是最佳生活方式的3個理由

侘寂（Wabi-Sabi）是日本的傳統美學和哲學觀念。它的核心精神是接受世間萬物的短暫、無常和不完美，並從中找到一種深沉、寧靜的美感。

侘，原意帶有孤獨、悲傷、簡樸、清貧的意味。現在更多指一種內在精神，如簡樸的生活方式；不依賴世俗財富或名譽，在簡單中感受到心靈的富足和寧靜；還有接受現狀的不完美。

寂，原意有老化、褪色、生鏽、靜寂的意思。現在更多指外在呈現，例如事物隨時間流逝產生的老化痕跡；欣賞物品因陳舊缺陷而展現出的美；還有感受世間無常，回到深層平靜。

美國心理學家馬克‧特拉弗斯博士（Mark Travers, Ph.D.）指出，把侘寂精神帶進生活，可以得到幾個顯著收穫。

侘寂可以減少完美主義帶來的焦慮

2004年一項經典研究指出，「適應不良的完美主義」——意即對自己設下過高標準、習慣自我譴責——與對親密關係的恐懼高度相關。後續多項研究也發現，完美主義者往往深信：一旦缺點被他人看見，下場就是遭到拒絕。

「侘寂」使我們直面這種恐懼。它教我們在殘缺、不對稱中看見美，練習用寬容的眼光面對自己和他人。

侘寂有助於增強情緒韌性

侘寂的核心在於「接納」，包容生命中的一切無常。現代心理學也逐漸肯定這點：接納負面的情緒與經驗，是調節情緒的重要指標。

2023年一項針對「高接納者」大腦結構研究發現，習慣使用「接納策略」的人，大腦中調節情緒的神經網路，與不常使用此方法的人相比，有明顯差異。他們往往擁有更高的幸福感，心胸也比常人更開放、更願意接受新事物。

侘寂讓人自然接受老化

在侘寂的觀點中，真正的美往往在歲月留下的痕跡裡——疤痕、風化、褪色、磨損。這樣的觀點，與正向心理學對「意義與成長」的研究相當接近：人事物的真正價值，多半在經歷過時間與考驗才會顯現。

在設計與健康領域，侘寂也帶出一種環境永續的生活態度。2024年一篇關於永續陶瓷設計的論文就指出，當我們對不完美有更高的接納度時，便不會急著丟棄陳舊的物品，將更願意延長其使用壽命。

如何在日常生活中實踐侘寂？

幾個日常練習，讓侘寂陪你一起看見不完美的美：

花時間欣賞微小的瑕疵

像是馬克杯的缺角、變色的舊書。想想過程，而不只看到衰敗。

放慢速度，重新打開感官

慢慢呼吸，不要放過身邊的小美好。

簡化環境，但不追求完美無暇

整理，是為了讓心情更放鬆，而不是讓空間變成展覽空間。

專注過程，而非成果

煮一頓飯、寫一頁筆記、完成一個專案，都試著多問一句：「我在這過程中學到什麼、感受到什麼？」當我們的心不再追求結果好壞，生活的樣貌會豐富很多。

練習擁抱無常

接受關係會變、身體會老、計畫會有意外。時間帶走了一些東西，也同時在我們身上留下腳印，那些腳印本身就是價值所在。

資料來源：Forbes、Sage Journal

核稿編輯：林易萱