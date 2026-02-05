能文能武奪司法盃羽球男子團體冠軍 台中高分檢創署運動賽事首度「破蛋」

台中高分檢檢察長林錦村（右一）表示嘉勉鼓勵。

上個月9日司法界舉辦「慶祝第81屆司法節球類運動會」，臺灣高等檢察署台中分署羽球隊獲得男子團體組冠軍，這是創署64年來參加運動賽事首度獲獎，全署與有榮焉。台中高分檢檢察長林錦村特祝賀同仁成績斐然，勉勵再接再厲，「球要打得像辦案一樣好。」

頒獎合影。

長期坐辦公桌閱卷辦案，檢察官給人一種文弱形象，特別是高升到二審的檢察官，平均年齡過40，更難想像可以在運動場健步如飛。臺灣高等檢察署台中分署自1962年成立以來，組隊參加各種運動比賽，從未得獎，僅數年前得過一次全國羽球賽第四名。因此這次贏得獎盃，引起全署驚奇。

身兼隊長的檢察官陳德芳表示，為了榮譽，組隊的檢察官、書記官們平日都會自行訓練體力、耐力，由於各自有上下班時間，無法配合打球，一切全憑多年來累積的默契和「心電感應」。這次參與羽球團體賽的隊員除陳德芳之外，還有檢察官黃政揚、許景深、書記官楊勝夫、總務科長傅加証、法警李豐全等人。

法警李豐全(右)代表授獎。（陳德芳提供）

檢察官陳德芳身為隊長，以身作則，每天運動平均超過3小時，利用中午休息、晚上下班時間和假日，到運動中心重訓、跑步、游泳、戶外騎腳踏車。長期在健身房運動的黃政揚也以跑步鍛鍊體力。許景深等人也是羽球好手，利用假日租場地練球，鍛鍊和加強技能。這次拿到冠軍，整隊隊員認為是多年來累積的經驗和球技綻放出來的結果，只要繼續努力，還會拿到好成績。

