能止血？賴瑞隆兒涉霸凌風暴延燒 記者會二度落淚道歉：是爸爸對不起你

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨立委賴瑞隆 8 歲兒子近日捲入校園霸凌爭議，包含毆打、恐嚇同學及不雅舉動等指控，引發社會高度關注。多名受害家長相繼出面，指稱孩子曾遭賴子攻擊、圍堵，甚至因恐懼而拒絕上學，校方也已啟動調查程序。

事件延燒多日後，賴瑞隆於 12 月 5 日在台北召開第一次記者會說明，但因外界質疑未充分回應，7 日在高雄再度面對媒體，正式向受害學生及家長公開道歉。他在記者會上情緒激動、哽咽數度落淚，坦言孩子在校園出現不當行為，「身為父親我責無旁貸」，也透露已帶孩子接受心理諮詢，後續將配合校方調整就學安排，確保不再與受害學生接觸。

賴瑞隆指出，孩子將在本學期結束前不再返校上課，由家人陪伴在家學習，同時尊重校方調查並承諾全力配合。他也澄清網路謠言，包括所謂「多次霸凌前科」及「因霸凌而轉學」等說法皆非事實，呼籲外界勿將一名 8 歲孩童貼上惡意標籤，避免過度妖魔化。

此案因賴瑞隆被視為 2026 年高雄市長可能參選人之一，政治敏感度高，使事件持續發酵。外界關注的不僅是校園霸凌本身，更延伸至家長責任、教育制度與公眾人物在家庭議題上的透明度。賴瑞隆重申會正視此事，全力負責到底，希望事件回歸教育處理，給孩子與受害家庭一個交代。（圖╱網路翻攝）