能比台積電先上2000？ 大摩看好聯發科 最新目標價2088元





聯發科近三日股價大漲逾20%，今（27）日開盤開低震盪，不過盤中上漲一度來到新高點1820元，隨後漲勢收斂，終場以1775元作收，漲5元，漲幅0.28%。外資券商大摩也在最新報告中表示，看好聯發科與Google的TPU合作，故將目標價調升至2088元，維持「優於大盤」的評級。

根據大摩的最新報告，Google TPU在2027年總需求約600萬顆，預估聯發科至少能取得約250萬顆的訂單，同時上調3奈米TPU平均售價，從原先的3500美元調升至4000美元，因此大摩認為，此專案有望在2027年貢獻聯發科逾100億美元的營收，占整體營收的30%。

報告中說明，由於AI ASIC和Google TPU帶來的獲利，足以抵銷聯發科普通智慧型手機SoC業務的疲軟，因此大摩上修2027年EPS預估，從107.68元調升至125.07元，而目標價則從1588元調升至2088元，維持「優於大盤」的評等。

此外，除了與Google合作的基本面支撐外，外媒《Cointelegraph》也曾表示，由於AI問世後台積電股價一路飆升，許多投資組合中，佔MSCI新興市場和亞太區（日本以外）指數近12%，因此基金經理人不得度另尋去處，聯發科也就此成為基金經理人的新選擇。

