能比台積電更快站上2000元？大摩點名台灣這間科技大廠 最新目標價2088元

聯發科近3日股價大漲逾20%，昨（27）日開盤開低震盪，不過盤中上漲一度飆上1820元，創下新高，隨後漲勢收斂，終場以1775元作收，而外界也好奇，聯發科會不會有可能比台積電更早站上2000元大關。外資券商大摩在最新報告中表示，看好聯發科與Google的TPU合作，故將目標價調升至2088元，維持「優於大盤」的評級。

​根據大摩的最新報告，Google TPU在2027年總需求約600萬顆，預估聯發科至少能取得約250萬顆的訂單，同時上調3奈米TPU平均售價，從原先的3500美元調升至4000美元，因此大摩認為，此專案有望在2027年貢獻聯發科逾100億美元的營收，占整體營收的30%。​

廣告 廣告

報告中說明，由於AI ASIC和Google TPU帶來的獲利，足以抵銷聯發科普通智慧型手機SoC業務的疲軟，因此大摩上修2027年EPS預估，從107.68元調升至125.07元，而目標價則從1588元調升至2088元，維持「優於大盤」的評等。

另外，外媒《Cointelegraph》也分析，近日來聯發科的史詩級飆漲，也與基金經理人的特別關愛有關，原因在於台積電股價一路飆升本月再度創下1785元新高。許多投資組合中台積電的持股早已達到上限，目前台積電在MSCI新興市場指數與亞太（日本除外）指數中的權重接近12%，幾乎沒有再加碼的空間，對於單一持股上限為10%的主動式基金經理人而言，只能被迫尋找替代投資標的。​

更多風傳媒報導

