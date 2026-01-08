能源價跌壓低物價 泰通膨5年首轉負

泰國商務部8日公布最新通膨數據指出，2025年全年通膨率平均年減0.14%，為2021 年以來首度出現負成長；其中2025年12月通膨率年減 0.28%，已連續9個月呈現負值，主因能源價格下滑，對整體物價形成下行壓力。

泰國商務部貿易政策與策略辦公室(TPSO)主任南塔蓬(Nantapong Jiralerdpong)說明，12月通膨降幅趨緩，關鍵來自電價與燃料油價格走低，反映國際能源行情回落，以及燃料油基金管理委員會調降柴油提撥費率的政策影響。同時，個人用品價格因業者促銷持續下修；惟食品與非酒精飲料價格仍呈上揚，主要受新鮮蔬菜、即食食品與部分飲品價格上漲所致。扣除食品與能源後的核心通膨則年增0.59%。

廣告 廣告

按類別觀察，非食品與非飲料類價格年減 1.43%，能源項目如電價、汽油與柴油跌幅顯著，並帶動清潔用品、服飾、部分車輛與自來水費用下滑；但房租、國內外旅遊費用、捷運票價、美髮服務、垃圾清運與寵物食品價格走高。食品與非酒精飲料類年增1.53%，蔬菜、即食餐食、咖啡飲品、水產與糖製品漲幅明顯，惟多項鮮果、稻米、雞蛋、食用油與蠔油價格回落。

回顧全年，2025年通膨轉負主要受能源價格下降與政府減輕民生負擔措施影響；同時，蔬果供給增加壓低價格，個人用品因促銷而下調。不過，即食食品、水產與調味品仍對物價形成支撐。南塔蓬指出，全年通膨年減0.14%為5 年來首次。

展望2026年，商務部預估通膨介於0%至1.0%，中位數0.5%。按季推估，第1季約為-0.25%，第2季0.46%，第3季0.99%，第4季1.23%，支撐因素包括農產品價格在穩價政策下走高，以及觀光復甦帶動相關商品與服務價格。惟仍須關注國際油價偏低、泰銖升值、國內外經濟成長放緩、地緣政治不確定性與氣候災害風險。商務部預期，隨選後刺激措施、觀光回溫與公部門加速執行預算，通膨走勢可望逐步改善。