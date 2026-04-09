能源危機靠燃煤救援？ 麥寮電廠5月將重啟 學者呼籲加強需求面管理

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伊朗戰爭影響能源供應，經濟部將在5月重啟雲林麥寮燃煤電廠緊急因應，預計供電三個月。經部強調，國際間使用燃煤電廠因應是普遍作法，並承諾今年度用煤量不會較去年增加。但學者指出，用煤量不增加的說法，迴避了能源轉型進度落後的問題。啟用燃煤電廠的代價，更可能影響到企業的碳費負擔。學者呼籲，能源緊急當前，應加強需求面管理，很多措施都可以兼顧民生與減少能源消耗

台電將重啟麥寮電廠已除役的1號、3號燃煤機組，因應戰爭導致的能源危機。圖片來源：麥寮電廠官網

5月啟用麥寮機組發電 台電承諾全年用煤量不增加

伊朗戰爭導致石化燃料供應鏈受阻，影響全球能源，台灣的發電結構也被迫調整因應。經濟部本周宣布，為強化能源調度韌性，台電將短期調度麥寮電廠1、3號機組，並承諾台電全年用煤量不會超過去年水準。

台電董事長曾文生昨（8）日說明，麥寮電廠預計4月中完成招標，整備完成後，4月底、5月投入發電，估計發電三個月。

台電表示，目前天然氣機組全力調度發電，供氣充足，但國際重要天然氣設施受戰火波及，短期內難恢復生產，液化天然氣（LNG）的供應風險加劇。為協助中油確保天然氣調度彈性，台電將短期增加燃煤發電，於5月起短期洽購麥寮電廠機組電力。

台電表示，麥寮電廠1號、3號燃煤機組在去年停止運轉，但仍持有操作許可及電業執照，依法可運轉，也已裝設濕式靜電除塵器等環保措施，降低空污排放。

能源緊急當前 台灣還缺「需求面管理」措施

立法院經濟委員會昨日邀請經濟部與台電、中油等單位報告備詢，曾文生說明，戰爭爆發後，台電就盤點手上所有可以緊急應用的機組，「燃煤就是選項之一。」台灣健康空氣行動聯盟今日則在立法院召開記者會，抗議台電重啟麥寮電廠，抹煞了過去減煤的努力，更擔憂空氣污染加劇，影響中南部地區民眾健康。

經濟部長龔明鑫昨日於立法院報告備詢。圖片來源：立院轉播

台電一再強調，啟用燃煤機組是參考鄰近各國普遍做法，緊急提高燃煤發電，以因應天然氣供應風險，降低民生衝擊，包含日本、韓國、德國等。但事實上，各國的應對措施遠不只如此。

台灣氣候行動網絡總監趙家緯指出，台灣因應策略仍只聚焦在「多元供給」或是「替代來源」，較少提到使用端的需求面管理。然而，不少國家在2022年能源危機已有相關經驗，例如透過翻新熱泵可以減稅，或是鼓勵汰換瓦斯爐等方式，動員整體社會提升能源效率、節能，很多措施都可以兼顧民生與減少能源消耗。

趙家緯表示，換算我國採購受影響的卡達天然氣約有380億度電的額度。如果透過節能措施，抵銷今年增長的用電量，大約可以減少50億度用電需求，差不多是賴政府深度節能政策一年的目標。

趙家緯表示，政府可以透過放寬節能家電補助的限制，擴大民眾汰換量；或是利用既有法規，加嚴用電大戶節電目標等。當前面對能源緊急的情況，必須進入「加倍深度節能」的階段，每一點貢獻都很重要。

啟用燃煤電廠代價：可能影響企業碳費負擔

經濟部用煤量不增加的說法，趙家緯認為是迴避了能源轉型進度落後的重點。他指出，原本今年的目標是燃煤發電占比減少3%，對應的天然氣發電、再生能源發電占比增加、補上，但如果燃煤量跟去年持平，加上今年用電量增加，減煤的時程恐怕被迫延緩。至於啟用燃煤電廠的代價，可能讓排碳量增加，電力排碳係數難以如規劃的削減，進一步影響企業的碳費負擔。

立委劉書彬質詢指出，麥寮每部機組一個月要燒15～20萬公噸的煤，三個月約120萬噸，直接把過去兩年中火的減煤量都補燒回來。曾文生則澄清數字有誤，中火一年就減煤600多萬噸，用煤量已從1800萬噸減到1100多萬噸。

立委鍾佳濱則建議，可評估增加儲能設施，將離峰時間的發電儲能，留給尖峰使用，減少天然氣發電的存量消耗。電力供應也要考量多元再生能源，地熱小水力等。

趙家緯強調，節能與燃煤機組調度，仍不足以因應卡達天然氣的缺口，也要同步推進再生能源的進度。例如離岸風電還有0.8GW已完工等待測試未併網，可評估加快程序；光電進度落後，應加速屋頂光電，或是找到漁電共生的突破解方。

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