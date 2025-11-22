【能源困境2-2】核電重啟有說法、不見做法 「返核」2年時間表充滿變數

經長龔明鑫鬆口，最快12月初最快12月初簽核同意讓核二、核三進入重啟程序 。圖為屏東核三，路透社



再生能源推動不易，綠電占比20%恐不易達標，在算力即國力、電力即算力的邏輯推演下，各界再次將穩定供電的希望回到核電。經濟部長龔明鑫11月20日鬆口，既然《核子反應器設施管制法》已修法，依照核電三原則。若核二、核三安全無虞，最快12月初就會簽核同意讓核二、核三進入重啟程序。

至於核電廠重啟程序，是否仍如預期，最快18個月到2年內完成？龔明鑫日前表示，前提是「如果一切條件都可以」，並指仍有2大不可控制因素，分別是原廠派員協助台電自主安全檢查時間，能否配合重啟期程；以及核安會審查時間，畢竟經濟部要尊重核安會的獨立審查權責。

台電日前表示，自我安檢包括整體老化評估、終於安全分析、耐震評估、輻射審查；如需更換設備或零件，也要考量採購能否如期交件，估計約需1年半到2年完成，再邀國內外同行進行同儕檢查。之後才會向核安會遞出重啟計畫書，並尊重核安會的審查期間。

至於核安檢查與設備更新要花多少時間？核安會官員表示，須視設備更新時間及台電回覆品質而定。核電重啟是否最快只要18個月？迄今沒人能給出肯定答案。

事實上，迄今為止，包括行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫對於核電重啟的態度，都充滿了保留空間；其論述多是因為核管法鬆綁了核電延役需在停機前提出的限制，所以台電依法進行核電重啟的自主安全檢查程序，但這個程序要多久？因種種變數，所以沒有明確時間表。

也就是自始至終，行政單位從沒有正面表示台灣要「重啟核電」，而是配合法令修正，才進入核電重啟程序。至於會不會重啟？沒人敢給肯定答案。

核電廠看似進入實質重啟程序，但2年時間並不短，期間會發生什麼變數，沒有人能未卜先知。

另外，反核聲浪也從未停歇，屆時無論是重啟預算編列、採購招標，難保利害團體不會予以杯葛。事實上，具反核色彩的監委日前就發起調查，並在11月初公布最新調查報告指出核電廠耐震力不足，台電也能回應，均已依核安會要求予以補強。

官員論述保留彈性，也意味著即便龔明鑫簽核同意核二、核三進入申請重啟的程序，台電可以據此編列預算、招標工程及採購設備，但不代表最終一定能順利重啟。

