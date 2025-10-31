能源展》參展光電廠不如去年、離岸風電廠只來幾家 台積電為RE100急討綠電

今年的台灣國際智慧能源週相較往年相當冷清，許多大廠沒來，也反映出台積電苦無綠電可用窘境，實際上，台積電熊本廠周圍大約有110MW的農電共生案廠。（圖片來源／GOOGLE地圖）

進入秋冬，每天日照時數減少，沒想到今年能源展（台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展）太陽光電參展廠商更少，離岸風電開發商僅剩沃旭、哥本哈根CIP、風睿能源等幾家大型廠商「代表」，一家光電廠商說「今年沒有一個部長級的到訪…」

外貿協會（TAITRA）與 SEMI 旗下 GESA 綠能暨永續發展聯盟 (以下簡稱GESA) 共同主辦的 2025「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」與「台灣國際淨零永續展Net-Zero Taiwan」，今（29）日起至31日一連三天於台北南港展覽館1館1、4樓盛大展出。

廣告 廣告

今年參展家數縮水，沒有部長級官員到訪

然而，今年出席能源展最高階政府官員是經濟部次長賴建信，一位光電大廠董事長私下表示，「今年沒有什麼大官要來，和以前差很多，在詭異的社會氛圍之下，公司沒有參展，而且也很有很多光電廠今年不參展。」

一樓是風力發電展，他說，連離岸風電的廠商參展的也大幅減少，離岸風電產業協會裡面幾位理監事的公司，都是非來不可的公司，其他的廠商也是意興闌珊。

帳面上數字是去年1625攤位參展，今年「近1600個攤位」，去年共480家企業參展、今年450家企業，縮水了，實際上，今年沒來的廠商，其實都是頗具代表性的光電廠。

客戶蘋果、輝達都是RE100，台積電卻苦無綠電可用

國內一下子烏山頭水庫、一下子農電共生被指控破壞農地，風向對光電業不太有利，但最急除了光電業者，一位太陽能廠說「還有台積電。」

「台積電問我們說還有沒有，我說這個我們也沒辦法，沒辦法拓產新的案廠，台積電也去跟政府討了。」這位業者表示，由於台積電的大客戶蘋果、高通、輝達等等全部都是加入RE100的企業，因此要求台積電要全用綠電。

他指出，台積電在美國亞利桑那、熊本，未來德國德勒斯登，已經全部RE100，全部都靠綠電，只有台灣因為綠電供應不足，讓台積電頗為苦惱，也許選舉過後，比較有機會解決，台灣的太陽能廠商才又見到新希望。

(原始連結)





更多信傳媒報導

百億癌藥基金只編50億？病團、立委齊呼修法 讓癌友延續生機

AI點火記憶體出口 台廠撿DRAM商機「有人翻紅、有人缺席」 旺宏再吞第二根跌停板

第七波信用管制滿一年 成屋交易量「抗跌區」一次看

