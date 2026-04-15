能源政策信心增加 TPOC民調揭低薪高房價仍是民怨之首

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「低薪高房價」仍是民怨之首。圖僅示意，非指涉特定建築。（示意圖／CTWant攝影組）

TPOC（台灣議題研究中心）今（15）日表示，近期對「經濟發展」、「維持穩定發電」與「維持司法公正與獨立」對台灣民眾進行民調，赫然發現正反意見拉扯加劇，顯見台灣社會想法愈發分歧。

TPOC公布近半年各項社會議題的最新民調結果，其中「經濟發展的作為」有47.2％民眾有信心，此項稍高於45.9％沒有信心的民眾，但另在「維持穩定發電」、「維護司法公正與獨立」等問題中，普遍是「沒有信心者」高於有信心者，此外「解決低薪高房價」中沒有信心者高達64.7％，比例駭人。

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TPOC進一步拿2025年9月的調查結果一比，發現民眾對於前述4大內政議題信心度其實還是有顯著提升，其中以「維護司法公正與獨立」的信心度上升最多，上升了9.8個百分點；其次為「經濟發展」，上升9.1個百分點。此外，針對「推動能源政策維持穩定發電」子項目，上升了8.0個百分點，或許是對總統賴清德「核二、核三有條件重啟」持正面態度。

總統賴清德（圖）近期宣布不排除在特定條件下重啟核二、核三。（圖／黃耀徵攝）

這次由TPOC進行的研究中，調查期間落在4月6日至4月9日，調查對象為全國22縣市且年滿20歲之一般民眾。此次調查採用市話調查方式進行，針對家用電話號碼進行分層隨機抽樣，電話號碼尾數2位隨機，合計共完成1,099份有效樣本，抽樣誤差在正負2.96個百分點以內，加權方式根據內政部最新人口資料進行戶籍地、性別、年齡、教育程度加權處理。

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