能源政策反覆 民進黨甩鍋專業

一個負責任的政府最重要的就是要有誠信，更要有策略與遠見，才能贏得民眾的信任，相反的，如果心中只有政治操作，遲早會被看破手腳，因為民眾的眼睛是雪亮的，或許可能短暫被蒙蔽，但是路遙知馬力，日久見人心，就像巴菲特所說，只要潮水退了，就會知道誰沒有穿褲子。

長久以來，核能發電的問題就影響著整個社會的發展，甚至因此衍生出越來越極端的社會對立，尤其民進黨在「非核家園」的口號下獲得諸多政治紅利，背後卻是我們付出經濟發展的負面代價。現在更令人感到不滿的是，民進黨反覆的態度卻顯得如此的自然，絲毫沒有一絲的愧疚。

在一連串的爭議下，核三廠二號機已於今年5月除役，也讓台灣進入非核家園。但是我們卻看到經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告時提到，核二、核三再運轉計畫預估會在明年3月送交核安會，如果一切順利，就可能於2027年重啟核電，對於這樣的發展，賴清德總統還表示，核電廠要不要延役，交給專業、科技，要確保安全無虞、核廢料有解、還要有社會共識。

這種看似不痛不癢的評論，談得四平八穩，但是回想過去民進黨在「非核家園」年代的堅決與囂張，講得是多麼的義正詞嚴，甚至每次都在選舉時利用這樣的政治議題來吸引選民的關注，更多候選人也因此獲益，如今卻有這麼大的轉折，當然凸顯出賴總統的話是多麼矛盾。尤其回想當初民進黨將「非核家園」當成神主牌，每次在有政治危機時也提出來當擋箭牌，現在卻由總統直接試圖將這些帶來的傷害抹平，甚至還大言不慚地提出要交給專業，這種態度的轉變，真的讓人有時間錯亂之感，更為一個政黨公然將自己的政治價值如此的踐踏感到悲哀。

其實在這段時間中，國內已經有太多的專業人士針對核能的存廢提出看法，但是在民進黨政治至上的執政中，根本沒有被採納的空間，現在是民意的壓力已經可能要爆炸，所以才將問題推給「專業」。

基本上，總統位居高位，要有執政的高度，即使沒有高度也應該有謙虛的態度，如今我們看到的是缺乏中心價值的政治態度，面對重大的核能問題如此，也讓我們看到執政黨真的是缺乏解決問題的能力，這對於整個國家的長遠發展是有極大的障礙的，畢竟我們也浪費一年多的時間在政治內耗。核能問題只是個開端，往後勢必會有更多類似的問題出現，尤其面對一個毫無誠信與政治價值的政黨，居然可以如此毫無掩飾的有這種昨是今非的舉措，確實讓然感到相當的無奈。

這種時候，相信有更多的民眾是覺醒的，因為看到我們國家的未來被政客如此踐踏，內心絕對是痛苦的，所以我們更相信，會有更多的民眾在將來的選舉時願意挺身而出，適時地做出正確的抉擇，來讓台灣的發展導正到正軌！（作者為政治觀察家）