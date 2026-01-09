民視新聞／綜合報導

配合108課綱新增的能源教源，世新大學和民視科學再發現節目團隊，走進校園，透過影片介紹，把台灣的能源基礎知識帶給學生，許多小朋友聽講後，才知道節能減碳的重要性。

國科會科學再發現計畫主持人陳彥龍：「節能減碳能做什麼方法呢。」

二溪國小同學：「隨手關燈。」、「拔插頭。」、「冷氣調到28度。」

小朋友們搶著舉手，每個人都知道怎麼節能減碳，但是在節能之後，還能為地球做什麼呢？

能源教育進偏鄉 科普扎根校園

國科會科學再發現計畫主持人陳彥龍：「再生能源我們剛剛看到有好多種型式，這些是永遠也用不完的。」

地球資源有限，要怎麼愛地球，還有什麼方法，小朋友們透過科普影片，學到了火力風力還有太陽能的發電知識，了解再生能源的重要性，小朋友專注的神情，比上課還要認真，回家更要和父母分享。

​​​​​​​​二溪國小楊同學：「選家電要選那種比較不會發電，比較不會用比較多電的，選有省電標章的。」

孩子除了學這些能源知識之外，我們希望孩子在生活之中也能落實，這才是我們科學教育能源教育的一個終旨，國科會推廣科普教育和世新大學攜手民視節目團隊走入校園，推廣能源教育，期望學生從生活中實踐環保，成為真正愛地球的未來主人翁。處處有科學。

原文出處：能源教育進偏鄉 科普扎根校園

