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全球技術聯盟 The Open Group 宣布推出 OSDU 數據平台標準 1.0 版，為能源產業建立穩定且明確的數據基礎。此標準旨在打破數據孤島，提升系統間的互操作性，協助企業在轉型過程中更有效率地管理與運用龐大資料。

全球非營利技術聯盟 The Open Group 今日正式發布 OSDU 數據平台標準（OSDU Data Platform Standard）1.0 版本。這項新標準為能源產業的數據平台功能建立了穩定的基準，旨在解決長期以來困擾業界的數據碎片化問題，並打破各系統間的「數據孤島」（data silos），進而提升企業的決策效率與創新能力。

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OSDU 1.0 標準的核心優勢在於其「原生互操作性」設計，為應用程式的開發與部署提供了更高的穩定性。對於能源業者而言，這意味著擁有更多元的技術選擇並能降低系統整合成本；對於獨立軟體供應商（ISV）與平台提供者，則能依循明確的標準進行開發，並透過認證機制展現產品的合規性與可靠度。

The Open Group 執行長 Steve Nunn 表示，隨著產業加速創新，跨系統存取可信數據已成為企業的必然需求。OSDU 1.0 標準建立了安全且高效的數據存取基準，能協助組織簡化平台決策並加速部署流程。OSDU 論壇主席 Stef Jacobs 也指出，此版本的發布象徵著營運商、供應商與技術合作夥伴共同推動能源產業開放標準的重要里程碑。

值得注意的是，OSDU 1.0 標準並未綁定特定的社群實作版本，而是選擇在開源開發成熟後才納入標準，以確保其穩定性與可認證性。這為企業在不同雲端供應商與供應商應用程式之間，提供了一個可預測且可靠的整合介面，確保能源產業在數位轉型的道路上擁有更堅實的技術基礎。

原文出處：能源產業數位轉型里程碑！OSDU 數據平台標準 1.0 正式發布

本文由AI協作，經編輯審核後發布