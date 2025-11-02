能源署辦節能魔法Go 圓滿落幕

經濟部能源署日昨於臺北市立動物園舉辦年度盛會「一一四年度國民中小學節約能源創意七十二變─小劇場創作競賽暨頒獎活動」。本次活動結合省電魔法創意、能源教育戲劇與親子同樂攤位，全國中小學熱情報名參與，由十隊決賽隊伍在舞台展現極具創意的節能觀點及精心排練的精彩演出，讓現場觀眾大飽眼福，最終由臺中市大雅國民中學勇奪戲劇競賽第一名，能源署期盼藉此活動向更多民眾傳遞節能知識，共同邁向二○五○年淨零之路！

本次從全國中小學中脫穎而出的十強隊伍帶來的節能魔法相當精彩，劇情結合新聞、AI、賣座電影甚至受到金鐘戲劇啟發，更有經典的童話故事改編，及不同縣市鄉土文化的結合，讓學童們將創意發想的節能手法推廣給更多人，還結合台語Rap唱出夏日妙招「衫仔褲毋免穿遐濟，薄薄仔涼涼真好勢，濾網著愛捷捷洗，溫度設定攝氏廿六至廿八度，搭配電風扇來共吹」，並用精湛的演出告訴我們～冰箱放置八分滿效率最好、養成隨手關燈習慣、隨手關閉不使用電器電源、少搭電梯多爬樓梯…等都是我們在生活中省下一度電節能魔法！能魔法Go～除可減碳更可以省荷包，是最適合國際淨零轉型趨勢的魔法，政府近年推出「深度節能推動計畫」持續提升能源使用效率，在住家方面，推動家電汰舊換新補助，鼓勵民眾將老舊家電更新為能效一級產品，讓生活更節能舒適。