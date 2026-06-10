能源署：屋頂光電新制8月上路 須抗17級陣風

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者謝怡璇台北10日電）大型新建物強制設置屋頂光電政策8月1日起上路。能源署表示，已提升屋頂型光電設置標準可抗17級陣風，在建照規劃時也須將光電設置納入其中，並規範每2年須檢驗，強化用電韌性及安全。

「建築物設置太陽光電發電設備標準」新制將在8月1日上路，規範新建、增建等建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上；或建物改建時變更屋頂面積達1000平方公尺以上，應設置太陽光電發電設備。另排除宗教殯葬類、危險物品類、經認定不宜設置、受光條件不足等4類建築。

廣告 廣告

經濟部能源署今天透過新聞稿，針對外界關注1000平方公尺以上新建物屋頂需設置光電板的安全議題說明。能源署表示，新建物結構安全在規劃初期，太陽光電已納入一體化設計，興建時可同步預先埋固定件，避免二次施工可能造成破壞屋頂防水層的疑慮。

能源署說明，考量近年極端氣候導致極端風場及台灣位於颱風侵襲的路徑上，因此現行光電模組須通過5400Pa的耐風壓測試，相當於每平方公尺承受約550公斤壓力，耐風壓能力已達超高層建築高樓層的風壓等級，與100公尺以上超高層建築所需考量的風環境相近。

能源署表示，同時也在「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」中，要求設置光電前應委由專業技師辦理結構安全計算與簽證，確認屋頂承重、固定載重、活載重，及風力、地震力或其他水平力等影響，確保結構安全。

能源署提到，為提升新建物災防應變及用電韌性，要求太陽光電發電設備電路設計，應於輸配電網未能供電時，與輸配電網隔離後，仍可提供太陽光電電力給建築物使用，透過與緊急備用電源結合，在電力中斷時可擁有基礎生活與應變能力。同時可延長強化建物災防能力，並可結合社區供電設備建立社區微電網。在後續運維管理上規範每2年結構與電氣定期維護與檢測，確保發電系統永續運作。

能源署強調，新建物屋頂設置光電政策，不僅是因應國際淨零碳排趨勢，更是提升國內建築物防災韌性與居住品質的重要契機。能源署未來將持續與內政部國土管理署等相關部會緊密合作，從建照審查、施工營運到定期維護，落實安全把關，讓綠能發展與居住安全並行不悖。（編輯：楊凱翔）1150610