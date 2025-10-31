能源署3招衝刺屋頂光電 地面型強調土地複合利用

（中央社記者曾智怡台北31日電）台灣力拚2050年達成淨零碳排目標並維持企業國際競爭力，開發再生能源刻不容緩，明年11月挑戰發電占比2成，其中，太陽光電屬於成熟綠能，被賦予重任。經部透過屋頂光電，並祭出家戶設置獎勵、新建物設置規範、光電板加速汰換等3招推動，地面型則以漁電共生等土地複合利用為主。

回顧國內光電發展，2011年經濟部提出「陽光屋頂百萬座」計畫，以先緩後快、先屋頂後地面的策略推動，至2016年光電累計裝置容量為1.25GW。2016年蔡政府加大力道推綠能，陸續端出「太陽光電2年推動計畫」與「2020年6.5GW達標計畫」，擴大屋頂型光電設置，地面型光電則優先推動具社會共識且無環境生態爭議場域，台灣也是在此時開始發展水庫光電。

盤點10年來光電設置量有顯著成長，截至2025年7月，累計裝置容量達14.94GW，較2016年（1.245GW）成長11倍，政府也喊出2026年光電裝置容量目標20GW、2030年31.2GW。

水庫光電板清洗用清水 台水加強水質檢測頻率

針對近來烏山頭水庫水面型光電引發水質討論，經濟部能源署副署長吳志偉指出，太陽光電板因需在室外運作20年以上，製造時都會使用比較穩定材質，業者過去也做過相關實驗，將光電板擊碎泡水裡7天，依照相關測試標準測試完後，均符合飲用水標準。

近期多個光電公會已出面澄清，能源署、農水署等多個單位也都已說明，光電板僅需用清水清洗，招標須知亦明定嚴禁使用清潔劑。

吳志偉進一步說，國際上光電設在水庫水面也行之有年，例如英國、新加坡都是設置在民生用水水庫上，韓國、中國、台灣則是設在灌溉、工業用水水庫。他強調，無論何種用水的水庫，出場都須符合相關水質標準，請民眾放心。

台水淨水場遍布全台，以烏山頭水庫為例，原水由烏山頭水庫抽取，經由加壓輸送至烏山頭淨水場，經去除大部分濁度與懸浮物，最後過濾、消毒後進入清水池，經由送水管線重力輸送至公共給水，目前出水量每日約20到24萬噸。

台水副總經理武經文表示，台水淨水場取用的原水及清水水質均定期檢測，嚴格把關。原水依 「飲用水水源水質標準」項目檢測10項，淨水處理後清水依「飲用水水質標準」項目檢測68項，同時積極配合環保局抽驗作業， 民眾可安心使用。

針對大眾關切的界面活性劑（清潔劑）及重金屬項目包括鎘、鉛、銅、鋅、錳等，武經文表示，原先主要重金屬為每半年檢測一次，為求慎重，台水已於10月13日起加強檢測頻率，每週檢測一次連續一個月，所有檢測資料均已公開於台水公司官網。

經長強調綠能方向不變 光電推動定調「屋頂優先」

儘管光電開發雜音不斷，地方政府審查日趨嚴謹，經濟部長龔明鑫數度在公開場合強調，再生能源發展方向不變，仍為重中之重，因企業不僅需要電也要綠電，否則無法滿足RE100等承諾，但步調上會因應不同能源而有調整，努力朝明年底發電占比20%目標前進。

能源署指出，後續太陽光電推動以「屋頂優先」為原則，目前屋頂型光電占總量約64%。

為提升民眾設置誘因，能源署自今起推動4年期「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，針對屋頂面積1000平方公尺以下私有建築物，祭出每瓩新台幣3000元獎勵；另外，未來符合一定條件的新建物亦須設置光電，預計近期正式公告，同時，持續擴大盤點公有建物屋頂，運用多元方式衝刺屋頂光電。

地面型光電則定調「土地複合利用」，包括漁電共生、停車場、風雨球場，以及滯洪池、水庫型等水面型光電，申設程序均有明確規範，並依法規避開環境敏感區位，並透過跨部會合作平台，統一標準、強化監管及資訊透明，杜絕綠能犯罪事件。

此外，早期鋪設的太陽光電板效率，如今只剩一半，龔明鑫拋出加速屋頂光電板汰換讓發電量倍增作法，目前能源署正在研議政策配套包括誘因，有望進一步助攻光電目標。（編輯：楊蘭軒）1141031