能源股領漲！馬杜洛遭捕點燃美股牛市 道瓊狂噴近6百點創新高

美國紐約證交所，攝於2026年1月5日。路透社



美國3日對委內瑞拉發動大規模軍事行動，將委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押送紐約受審後，能源股5日應聲飆漲，美股4大指數全部走揚，其中道瓊工業指數收盤再創歷史新高。

道瓊工業指數勁揚594.79點或1.23%，收48977.18點。

標準普爾500指數上漲43.58點或0.64%，收6902.05點。

那斯達克指數揚升160.19點或0.69%，收23395.82點。

費城半導體指數攀漲78.98點或1.07%，收7446.45點。

美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）由於在委內瑞拉仍有業務布局，股價飆升5.1%，被視為最大受益者；另一石油鉅子埃克森美孚（Exxon Mobil）股價亦上揚2.2%。可能協助委國能源重建的油田服務公司股價同樣上漲。

儘管股市反應樂觀，交易員仍持續增加持有黃金部位，黃金期貨合約上漲2.8%，創10月20日以來最佳單日表現，比特幣交易價格則突破9.4萬美元。

美國總統川普（Donald Trump）在委內瑞拉的最新舉措顯示，快速軍事打擊將成為華府應對地緣政治危機的核心一環，國防巨擘通用動力公司（General Dynamics）與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）股價亦隨之小幅上揚，分別上漲3.5%與2.9%。

