能源轉型不該倒退 反對核二核三重啟

林仁斌／台灣環境保護聯盟學術委員

經濟部近日宣布，核二、核三廠「具再運轉可行性」，並預計於2026年3月提出再運轉計畫，強調核電廠若要重啟，必須遵循「兩個必須、三個原則」。然而，在既有環評制度漏洞、地質風險未解、核廢處置停滯不前的情況下，行政院若無法清楚定義這「三個原則」的達成標準，最終僅會淪為政治性的口號，無助於提升公共安全，也無法獲得社會信任。

首先，「核安無虞」並不是單純的技術檢查程序。經濟部以「運轉可行性」與「自主安全檢查」拆解重啟程序，試圖將核電重啟包裝為工程技術問題，卻刻意避開真正的關鍵：核二、核三廠皆是運轉四十年的老舊核電機組，設備老化、系統拆除、儀電元件汰換等問題必須大規模重建。以核三廠為例，恆春斷層甚至就從核三廠區下通過，距離該廠核島區僅約700公尺，並不符合國際最新的建廠安全標準。對於周遭環境、生態、經濟文化等面向的潛在影響與真實風險也尚未充分被評估、被監督。令人不解的是，上述的這些情境目前並未被納入現行審查的標準程序。

更值得關注的是，核二乾貯設施延宕近十年，至今仍未完全完成；乾貯未就緒，即無法安全運轉。至於核三，即便部分設備尚存，仍需大規模耐震補強與安全測試。經濟部所稱的「1.5至2年自主安檢」只是重啟過程的局部程序，真正的重啟必須通過再運轉計畫、核安審查、環評程序、許可核發、設備汰換、耐震補強等完整流程，時間至少需5至10年。若未提出完整路徑就宣稱「核安無虞」，並不負責。

第二，「核廢有解」更不應是空泛承諾。台灣至今尚未完成高階核廢料選址立法，沒有任何縣市願意承擔核廢料處置的責任，乾貯只是暫存40年的「中期方案」，不是永久安置。核三若重啟，燃料池最多僅能再容納3到5年的燃料棒，核廢問題會更嚴峻。行政院雖成立「放射性廢棄物處置專案辦公室」，但法律制度、社會溝通與永久處置技術均尚未到位。如果連高階核廢料的基礎法律架構都不存在，要談「核廢有解」只是自欺欺人。

第三，「社會共識」必須奠基於資訊公開透明與民主法治程序。事實上，目前核電重啟相關的安全報告尚未公開，地方居民亦未獲得完整資訊。依照現行《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》，連低階核廢場都必須由所在地辦理地方公投；但對社會與區域風險更高的老舊核電廠重啟，行政院卻未提出任何地方民主程序，顯然背離程序正義與區域正義的精神。過去藍白兩黨所提出的核三重啟公投，更突顯資訊不對稱與區域不正義：要求全台選民決定恆春、屏東居民的能源風險，本質上是「全域凌駕地方」，並非真正的社會共識。

回到政策核心，能源轉型不是口號競賽，而是國家治理能力的試金石。台灣位處地震帶，地質風險是客觀存在；核廢無解是跨世代、跨行政周期的結構性問題；社會共識則需要透明資訊與健全程序。當這三項前提皆未滿足時，核電重啟並非可行選項。行政院若要引用「三個原則」作為政策基礎，就必須明確說明其可檢驗的標準，而不是以片段資訊製造技術樂觀，掩蓋實質風險。

在核安全無法保障、核廢無法處置、民主程序不足的情況下，重啟核二、核三將把台灣置於不必要的地緣風險與能源治理危機中。因此，老舊核電不應重啟，能源轉型不該倒退，政府更需以真實資訊、透明程序與有效策略回應社會的期待與要求，而不是以空洞口號作為政策替代品。

