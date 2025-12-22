能源轉型變這樣？壓垮光電業！協會示警：外資嚇到啟動「千億撤資計畫」

財經中心／師瑞德報導

光電產業七大公協會於22日齊聚發聲，示警台灣能源轉型已陷入泥淖。針對近期《環評法》修法與審查趨嚴，太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘（圖中）比喻此舉如「化療法案」，恐同時殺死好壞細胞，甚至傳出已導致外資啟動千億撤資計畫。業界呼籲政府應跳脫防弊思維，建立透明高效的審查體制，落實「漁電並重」與「光農模式」，才能挽回投資信心，確保半導體與AI產業急需的綠電供應。（示意圖／PIXABAY）

台灣光電產業正面臨存亡關鍵時刻！太陽光電產業七大公協會於22日發出沉重警訊。業界直指，今年不僅飽受天災與輿論抹黑之苦，近期立法院倉促修訂《環評法》更被視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。

公協會代表痛批，趨於嚴苛且不穩定的政策如同「化療」，在殺死癌細胞的同時也扼殺了產業生機，導致今年併網量創新低。更令人憂心的是，政策不確定性已引發外資恐慌，傳出恐有千億資金準備撤離台灣，恐將嚴重重創台灣在全球綠色供應鏈中的戰略地位。

台灣光電產業正這一年來面臨前所未有的「內憂外患」。太陽光電產業七大公協會於22日舉辦年末媒體餐敘，會中氣氛凝重，業界代表齊聲發出警訊，指出從七月的丹娜絲颱風災損，到社會輿論的抹黑，已讓產業元氣大傷；而近期立法院倉促通過的《環評法》相關修正案，更被視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。公協會示警，若政策持續僵化，已有外資啟動千億元的撤資計畫，台灣在全球綠色供應鏈的地位恐將動搖。

併網量創新低 加嚴審查如「化療法案」殺死好細胞

回顧今年，太陽光電併網量創下新低，明年要達標已成奢望。太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘憂心地表示，過去漁電共生政策因對養殖行為的要求過高，甚至高於純養殖戶，導致開發進度嚴重延宕。如今《環評三法》修正案進一步加嚴審查，沈尚弘形容這有如「化療法案」，在殺死癌細胞的同時，也把所有的好細胞殺死了。

沈尚弘指出，行政程序因此陷入漫長泥淖，形同對能源轉型實質肘制。不穩定的政策環境已引發連鎖反應，傳出有外資已陸續啟動高達千億元的撤資計畫，顯示國際社會對台灣能源韌性的不信任。他強調，當綠電供給停滯，首當其衝的將是台灣企業的國際競爭力，呼籲政府落實「漁電並重」，統一行政標準以找回投資人信心。

AI 時代電力即國力 買海外憑證是「漂綠」

針對外界對綠電的誤解，太陽光電產業永續發展協會榮譽理事長蔡佳晋特別澄清 RE100 規範。他強調，RE100 嚴格要求使用「在地綠電」，購買海外憑證會被視為「漂綠」行為。在 AI 時代，「電力即國力」，半導體產業對綠能需求迫切，若因修法導致程序僵化，最終受害的是國家長期競爭力與農漁民生計。他提倡參考全球趨勢，推動光電與農村結合的「光農模式」，透過完善回饋機制讓居民有感，讓光電成為農村再造的引擎。

土地取得困難、饋線不足 產業籲推動綠能專區

綠能暨永續發展聯盟太陽光電委員會主席林恬宇則點出執行面的困境。他表示，目前產業面臨土地取得困難、流程冗長、電網承載力不足及儲能布建遲滯等多重障礙。隨著全球 ESG 門檻提高，他呼籲政府應推動「綠電專區」配置，並加速建築整合型光電（BIPV）與儲能系統的整合，以填補企業的綠電缺口。

身處第一線的中華民國太陽光電發電系統商業同業公會也觀察到，EPC 系統商正經歷洗牌期，屋頂案場趨於飽和，加上饋線容量限制，開工率同步下滑。公會認為，中長期應看好「表後儲能」整合應用，打造具備削峰填谷功能的微電網，才是產業轉型的動能。

七大公協會共識：跳脫防弊思維 重建社會信任

太陽光電產業協會理事長林銘福補充，光電已進化為「電網支撐者」，面對極端氣候，淨零轉型是「硬需求」。七大公協會一致認為，台灣太陽能發展的關鍵在於深化社會信任。產業界呼籲政府應在確保環保的前提下，跳脫單純的「防弊思維」，建立透明、高效且穩定的審查機制，並完善電網配套，讓太陽賜予的禮物真正轉化為推動台灣發展的綠色動力。

