能源轉型跳票？環團驚爆：去年燃煤超額兩座中火 籲馬年馬上減

台灣健康空氣行動聯盟等多個環團今日在立法院舉辦「2025年「532」能源配比承諾到期，民團訴求延續執政的卓揆兌現燃煤占比30％(27％)的政策支票」記者會。（台灣健康空氣行動聯盟提供）

前總統蔡英文任內提出民國114年的能源配比為天然氣50％、燃煤30％、再生能源20％目標，如今政策到期，環團指出，截至去年11月底，燃煤仍高達35.8％未達標，估算全台電力部門用煤量超額2309萬噸，相當於2座中火用煤量，呼籲行政院長卓榮泰今年馬年「馬上」實現時任經濟部長沈榮津宣布燃煤27％目標、補減2309萬噸超額用煤量。

環團今日於立法院舉辦記者會，並表示據經濟部106年全國電力資源供需報告明定期程，設定煤電占比於114年達到30％、114年12月底達29％，但據經濟部能源統計月報資料顯示，113年底燃煤占比高達39.2％，去年12月底占比也高達35.8％。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃估算，全國電力部門用煤量累計超額2309萬噸，大於2座中火的燃煤量，其中台電超額用煤量共1350萬噸，已超過1座中火年燃煤量。蔡英文當選第1任總統為105年，至今已近十年，他們今天請其兌現，合情合理，如果不兌現政策，實在虧欠台灣人民給民進黨連續3次中央執政的機會，卓內閣既然強調行動與創新的AI內閣，今年就是民進黨兌現承諾的時候，期許能以猛爆速度推動節能、馬上汰煤。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文則批評，政府105年高喊「能源轉型」，承諾10年內大幅減煤，打造乾淨、安全、永續的能源系統，但10年過去，中火仍是全國最大的燃煤電廠，南部火力機組一再延役，燃煤用量不降反升，「這不是轉型，這是跳票；不是改革，而是拖延」，長期支持民進黨的中南部也長期成為燃煤污染最大受害者。

他指出，據台電數據，用電100KW以上的高壓用戶約2.3萬家，吃掉全國63.7％電力，其中800KW以上用電大戶僅4800多家，卻占53.7％，少數企業用掉超過的一半電力，排放的溫室氣體與空污外部成本，卻幾乎由全民吸收，賴清德總統113年說要健康憲章、深度節能，現實卻是減煤腳步太慢、節電程度跟不上，正是行動無能、口號治國的寫照。

監督施政聯盟執行長許心欣則強調，全台燃氣發電持續擴張，中火109年減煤4成後，用煤量就一直停滯於1200萬噸左右，直至去年降至1100萬噸，恐是燃煤能源佔比目標未能達成的重要因素，希望中火今年做到燃煤減半，用煤量降至900萬噸，再次降低燃煤空污對中南部居民的健康危害。

