能源轉型關鍵 日重啟全球最大核電廠

日本新潟縣議會22日同意重啟全球最大核電廠「柏崎刈羽核電廠」，這是日本在福島核災15年後再度推動的指標性核能決策，柏崎刈羽核電廠的營運商東京電力目標明年1月20日重啟6號機。因進口化石燃料成本高漲、用電需求攀升，政府試圖以重啟核電降低對煤炭與天然氣的依賴，成為能源轉型的關鍵一環。

柏崎刈羽核電廠位於新潟沿海地區，距東京約320公里，是全球裝置容量最大的核電廠，新潟縣縣知事花角英世23日將與經產大臣會面，正式通報地方同意。柏崎刈羽的7座機組目前均處於停運狀態，其中6號和7號機已通過新安全標準審查。NHK報導，營運商東京電力目標明年1月20日重啟6號機，此前將由國家監管機構「原子能規制委員會」進行檢查確認。

然而，地方疑慮仍未消散。新潟縣10月民調顯示，60％受訪者認為重啟條件尚未成熟，近70％對東電的管理能力感到不安。東電回應稱，柏崎刈羽已完成多輪檢查和設備升級，公司10月下旬亦完成6號機的「全面完整性檢查」，認定具備啟動條件。

柏崎刈羽和事發的福島第一核電廠同屬東京電力旗下，若6號機如期啟動，是東電首個恢復運作的核電機組，象徵意義重大。東電發言人表示，公司「始終致力於避免再次發生類似事故，並確保新潟居民不再承受同樣風險。」

福島核災前，日本約30％的電力是核能供應，目前約60％至70％的電力來自進口化石燃料，僅去年相關支出即達10.7兆日圓（約新台幣2.1兆），成為一大經濟負擔。

兩個月前上任的日本首相高市早苗長期主張擴大使用核能，認為有助抑制能源成本、對抗通膨並提振停滯的經濟。同時，日本承諾2050年實現淨零排放，新版能源計畫規畫2040年前將核電占比提高至20％，約為現有水準的兩倍。此外，隨著AI基礎設施快速擴張、資料中心耗能攀升，日本未來數年的電力需求預期持續增加，也是重啟核電的另一項動機。

2011年日本強震後福島發生核能事故，日本一度關閉全國核電廠，現已重啟33座仍可運轉的反應爐中的14座。日本其他地區也在同步推動核能。九州電力21日宣布，機齡41年的川內核電廠1號機，完成定期檢查後已恢復發電與送電。