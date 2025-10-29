能源週新趨勢／商用車電池國產化夢想成真 台塑新智能攜中華汽車推低碳運輸

台塑新智能發表電動商用車動力電池。

「我們不只是電芯公司！我們是節能、儲能、新能源、循環再利用的公司！」台塑旗下子公司台塑新智能，昨（29）日首度公開商用車動力電池的國產化突破成果，與中華汽車共同開發，搭載彰濱廠製作的44.5kWh電池包，充飽電可行駛約250公里，且內建液冷系統，確保電池的安全與穩定，這自製的液冷功能也可用在AI資料中心專用的UPS電池系統上。

台塑新智能總經理劉慧啓。

台塑新智能總經理劉慧啓說，這次的「2025台灣國際智慧能源週」，是他們第三次參加，每次都帶來築夢踏實、實實在在的新成果，去年展出的電動大巴電池模組，今年已在彰濱廠量產。

而今年展場上最吸睛的，就是一台巨大的汽車底盤，搭載著最新推出的44.5kWh電動商用車電池系統。

「最近很多媒體朋友問我，電動車市場近期遇到亂流，會不會擔心需求下降？」劉慧啓說，目前全世界電動車的量能過度集中在同一來源，且各國的基礎建設、充電樁、電網韌性等也都還沒到位，所以一定會緩一緩，但電動車總量還是在持續往上，且「現在全世界其實還沒有準備好那麼多的電池」。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，從電芯到模組，皆於彰濱廠在地製造，具備高能量密度、長循環壽命及卓越安全性，陸續取得多項實測驗證，電池系統在多方向振動模擬下符合標準，熱管理模擬展現優異控制效能，有效降低冷卻系統負荷、提升整體效率，在快充環境下，電芯也能維持安全溫度範圍。

一起站台的中華汽車總經理曾鑫城表示，這個新的車用電池，目前正在驗證測試中，但電池的發展需求非常大，期待未來跟台塑新智能有更多合作。

曾鑫城也透露，這次參加活動時才知道，原來台灣過去的電池回收，其實只能做前半部，粉粹後的黑粉大多運到國外處理，而台塑新智能把這個技術留在台灣做，可以做到電池製造、回收、再製造的全產業鏈，才是真正的環保。

劉慧啓表示，今年也展出96V50Ah鋰鐵UPS電池系統，專為AI資料中心打造，具備高電壓、高功率與高安全三大特性，就是看好美國AI運算需求對電網造成的高負載挑戰，此系統將進軍美國市場，成為AI供電的關鍵助力。

