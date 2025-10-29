能源週新趨勢／強化電力穩定性！ 台達電攻AI伺服器電力儲能需求

台達電子29日參展智慧能源週，由台達電力暨能源解決方案事業群副總裁李延庭（中），率領台達電智慧能源解決方案事業部副總經理陳治閔（左）和台達電氫能源應用新事業發展部資深專案經理賴俊吉（右），接受媒體聯訪。

AI資料中心吃電怪獸，一年用掉1.3個台灣的用電量。全球用電需求攀高，台達電憑藉近50年的能源管理能力，推出全球唯一的「端對端解決方案」，主打高效供電。台達電力事業群副總裁李延庭樂看電力需求潛力助攻台達電持續成長。台達電公佈第三季營收，再創單季新高1,503億元。

台達電力暨能源事業群副總裁暨總經理李延庭，解釋端對端解決方案在工業場景的應用。

台灣智慧能源周（Energy Taiwan）定調為亞洲主要國際能源技術交流平臺，今年有1,600個攤位參展，其中以歐洲為首的國際展商高達兩成。貿協董事長黃志芳指出，AI時代算力即是國力，國力憑藉有如21世紀新石油的電力；而全球九成以上AI伺服器來自台灣，台廠供應鏈仰賴穩定電力來源。

台達電氫能源應用新事業發展部資深專案經理賴俊吉說明，台達電希望用分散式電網降低供電不穩傷害的願景。

其中電源大廠台達電近年投入電力和儲能事業，積極搶攻AI資料中心的電力需求。台達電力暨能源解決方案事業群副總裁李延庭指出，全球資料中心用電相當於台灣一年用電量的1.3倍，約3,700億度電，預估到2030年甚至會翻兩倍半到9,350億度電。

李延庭表示，面對客戶用電越來越多元，有綠電轉供、有自建電網、有儲能等複雜情境，台達電推出微電網控制器，概念像是區域化電腦，可以合併不同電腦運行，又可以跟主要電網合併運營，並支援離網運行。

台達電智慧能源解決方案事業部副總經理陳治閔指出，全球資料中心用電量已達台灣年用電量的1.3倍。

李延庭指出，台達電深耕近50年的能源管理能力，做到全世界唯一的「端對端解決方案」（End-to-End Solution）。藉此電力可以從電網直接輸送到電力需求的核心，如AI晶片、電動車馬達等處。

另外關於儲能業務的進展，台達電認為最大需求落在中國、美國等AI資料中心大國，由於短期沒有缺電之虞，客戶需求反應不大，仍在PoC（驗證）階段。

而在台灣，今年被譽為「表後儲能元年」，這個月初經濟部才剛表示即將發佈補助要點，盼鼓勵廠商在廠區内設置儲能系統，強化供電韌性。台達電觀察，雖然蠻多中小業主來洽詢，實際上有購入的不多，推測時間電價差距不夠大，還要靠政府給出更多補貼，才能真正吸引到廠商，預估2027年才會發酵。

（註：表後儲能指的是在電表之後安裝的儲能系統，可調控電器產品的用電，達到降低電費、提升供電穩定性的目的。）

台達電於2023年成立「台達能源」子公司，將綠電交易與管理業務獨立出來運營。至今，包含能源業務在內的「基礎設施」事業群營收仍不斷創高，依2025年上半年財報來看，基礎設施的營收占比從去年同期的23%，成長到今年的29%。

台達電在30日法說會前夕公佈第三季營收，再次創單季新高的1,503.17億元，不再受到季節循環影響，顯見AI強大成長動能。上一季的法說會上，台達電董事長鄭平指出，AI伺服器電源、散熱的產品比重已達27%，並將持續提升；更展現台達電搶攻AI商機的強烈意圖。

