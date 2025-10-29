能源週新趨勢／強化電力穩定性！ 台達電攻AI伺服器電力儲能需求
AI資料中心吃電怪獸，一年用掉1.3個台灣的用電量。全球用電需求攀高，台達電憑藉近50年的能源管理能力，推出全球唯一的「端對端解決方案」，主打高效供電。台達電力事業群副總裁李延庭樂看電力需求潛力助攻台達電持續成長。台達電公佈第三季營收，再創單季新高1,503億元。
台灣智慧能源周（Energy Taiwan）定調為亞洲主要國際能源技術交流平臺，今年有1,600個攤位參展，其中以歐洲為首的國際展商高達兩成。貿協董事長黃志芳指出，AI時代算力即是國力，國力憑藉有如21世紀新石油的電力；而全球九成以上AI伺服器來自台灣，台廠供應鏈仰賴穩定電力來源。
其中電源大廠台達電近年投入電力和儲能事業，積極搶攻AI資料中心的電力需求。台達電力暨能源解決方案事業群副總裁李延庭指出，全球資料中心用電相當於台灣一年用電量的1.3倍，約3,700億度電，預估到2030年甚至會翻兩倍半到9,350億度電。
李延庭表示，面對客戶用電越來越多元，有綠電轉供、有自建電網、有儲能等複雜情境，台達電推出微電網控制器，概念像是區域化電腦，可以合併不同電腦運行，又可以跟主要電網合併運營，並支援離網運行。
李延庭指出，台達電深耕近50年的能源管理能力，做到全世界唯一的「端對端解決方案」（End-to-End Solution）。藉此電力可以從電網直接輸送到電力需求的核心，如AI晶片、電動車馬達等處。
另外關於儲能業務的進展，台達電認為最大需求落在中國、美國等AI資料中心大國，由於短期沒有缺電之虞，客戶需求反應不大，仍在PoC（驗證）階段。
而在台灣，今年被譽為「表後儲能元年」，這個月初經濟部才剛表示即將發佈補助要點，盼鼓勵廠商在廠區内設置儲能系統，強化供電韌性。台達電觀察，雖然蠻多中小業主來洽詢，實際上有購入的不多，推測時間電價差距不夠大，還要靠政府給出更多補貼，才能真正吸引到廠商，預估2027年才會發酵。
（註：表後儲能指的是在電表之後安裝的儲能系統，可調控電器產品的用電，達到降低電費、提升供電穩定性的目的。）
台達電於2023年成立「台達能源」子公司，將綠電交易與管理業務獨立出來運營。至今，包含能源業務在內的「基礎設施」事業群營收仍不斷創高，依2025年上半年財報來看，基礎設施的營收占比從去年同期的23%，成長到今年的29%。
台達電在30日法說會前夕公佈第三季營收，再次創單季新高的1,503.17億元，不再受到季節循環影響，顯見AI強大成長動能。上一季的法說會上，台達電董事長鄭平指出，AI伺服器電源、散熱的產品比重已達27%，並將持續提升；更展現台達電搶攻AI商機的強烈意圖。
更多鏡週刊報導
能源週新趨勢／「未來5年是算力剛需！」 大同加速進軍國際AI電力商機
能源週新趨勢／商用車電池國產化夢想成真 台塑新智能攜中華汽車推低碳運輸
能源週新趨勢／智慧節能一站式服務連綠色金融都包 東元售電最快明年首季啟動
其他人也在看
台達電重磅佈局！宣布斥資10億收購日本NRF…背後原因曝光
台達電（2308）今天（29日）宣布，將透過子公司Delta Electronics （Netherlands） B.V.以總金額約日幣50.24億元（約新台幣10.34億元） 收購日本Noda RF Technologies Co., Ltd. （NRF） 90.23%股權。加上原持有之NRF股權，交易完成後台達將持有NRF全數股權。中天新聞網 ・ 16 小時前
富達：美政策轉向 股票投資迎契機
美國聯準會9月重啟降息循環，並明確表達當前更關注經濟成長放緩的風險，而非通膨再起。市場普遍預期今年美國將降息兩至三次。工商時報 ・ 8 小時前
訊連三箭齊發 第三季EPS達1.67元
訊連科技（5203）公布第三季財報，每股稅後純益為1.67元。訊連表示，受惠三大產品線需求同步增溫，第三季營收6.36億元，季增6.2％、年增21.5％，單季稅後純益1.32億元，年增200.7％，每股稅後純益1.67元。工商時報 ・ 8 小時前
AI滲透率太驚人! 瑞銀：美國3年滲透率達10% 比智慧機５年更快
AI永動機題材推升美股科技巨頭驚驚漲！ 瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮表示，今年第三季美國AI滲透率已從第二季的9.2%提升至9.7%，預計年底前將達到10%。AI產業僅用三年就有望達到這一里程碑，遠快於智慧機和電子商務。當滲透率突破10%後，採用速度往往會顯著加快。太報 ・ 11 小時前
恩智浦完成Aviva Links和Kinara收購 推動智慧邊緣車用AI創新發展
車用半導體大廠恩智浦（NXP）宣佈，已正式完成對Aviva Links與Kinara的收購。恩智浦10月日24日以2.43億美元現金完成先前宣佈對Aviva Links的收購。Aviva Links是致力提供符合汽車SerDes聯盟標準的車載連接解決方案供應商。此次收購進一步豐富並拓展恩智浦在汽車及工業物聯網終端市場的車用網路解決方案。太報 ・ 15 小時前
美政府關門 全球公債、新興債有看頭
美國聯邦政府因參議院兩黨對法案意見分歧而再次關門，再加上總統川普持續施壓聯準會應大舉降息，若類似情況發生在其他國家，通常會引發該國金融市場劇烈波動，但美國股債市截至目前卻不太受影響。投信法人表示，美國例外論光環仍在，但正受挑戰，財政和央行獨立性擔憂未解，放眼全球公債及新興債市場不乏有更好的機會。工商時報 ・ 8 小時前
OpenAI砸1.4兆美元 蓋基建
OpenAI在28日宣布完成資本重組，成立營利事業並讓微軟掌握27％股權後，OpenAI執行長奧特曼宣布未來投資1.4兆美元發展AI基礎建設，目標在兩年半內推出全自動AI研究員，未來靠AI機器人執行大型研發計畫。工商時報 ・ 8 小時前
黃仁勳將訪韓 打造AI聯盟
輝達執行長黃仁勳預定本周訪韓期間，將宣布與三星電子及多家韓企簽約，內容包括AI晶片供應與基礎建設投資，進一步鞏固美韓合作關係。工商時報 ・ 8 小時前
新聞分析－高科技鏈 台灣要在APEC亮的牌
因川普對等關稅轟炸全球，使得APEC多邊合作組織年會舉辦期間，各方與美國的關稅談判也成幕後重點。據觀察，同樣以半導體為強項的台韓，以不同節奏策略擬定與美談判方針，最終成效值得觀察。韓國總統辦公室政策室長金容範在講解關稅時數次提到台灣、拿來對比，指在半導體產品方面，韓國已經爭取到關稅不遜於台灣的稅率條件，惟農產品方面，韓國並未進一步開放大米與牛肉、成功抵制。工商時報 ・ 8 小時前
黃仁勳喊電餓、OpenAI急催百億瓦！AI時代掀全球搶電大戰 這些「台廠電力股」準備吃香喝辣
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮才正狂飆，卻已把全球電網「燒」到快超載！OpenAI、Google、微軟等科技巨頭接連警告，AI模型訓練與運算的能耗驚人，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
台達電斥資10.34億元收購日本NRF 90.23%股權，強化半導體產業佈局
【財訊快報／記者劉居全報導】台達電(2308)昨(29)日宣布，將透過子公司Delta Electronics(Netherlands)B.V.以總金額約日幣50.24億元(約新台幣10.34億元)收購日本Noda RF Technologies Co., Ltd.(以下簡稱NRF)90.23%股權。加上原持有之NRF股權，交易完成後台達將持有NRF全數股權。NRF為半導體核心製程提供關鍵的射頻電源系統(Radio Frequency System， RF system)，在半導體製程品質、晶片良率與精度扮演重要角色。此次交易將有助台達提供更全面的半導體設備電源方案，進一步強化半導體產業布局。台達電董事長暨執行長鄭平表示，半導體是推動全球科技發展的基石，身為電源管理的領導廠商，台達在半導體設備產業亦提供客戶高效能的電源。NRF是射頻電源的專家，和台達技術相輔相成，過去的合作已為雙方奠定絕佳默契。相信NRF加入後，將能強化產品組合，並在技術研發、業務拓展上，發揮更好的綜效，共同為全球半導體設備客戶提供更強而有力的支援。NRF社長野田和利表示，NRF致力發展射頻電源系統，產品在半導體設備及財訊快報 ・ 5 小時前
權證市場焦點－台燿 迎M9出貨爆發
AI伺服器使得高階CCL供不應求，三大法人10月累計買進台燿（6274）1.1萬張，帶動股價在300元左右高點徘徊，29日股價收在356.5元，可望挑戰8月底歷史最高372.5元。工商時報 ・ 8 小時前
強攻AI電源市場！台達電10.34億元併購日本NRF 完成半導體電力拼圖
台達電（2308）29日宣布，以約新台幣10.34億元（折合日圓50.24億元），透過旗下子公司Delta Electronics（Netherlands）B.V.收購日本Noda RF Technologies（簡稱NRF）90.23%股權，加上原持股，此交易完成後，台達電將持有NRF全數股權，強化其在半導體製程設備關鍵零組件領域的布局。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
迎戰AI高能耗 台達電打造全場景能源應用
【記者柯安聰台北報導】台達電子（2308）29日於 Energy Taiwan 2025，以「賦能永續 引領未來」為主題，整合旗下能源解決方案與服務，呈現多來源、分散式、雙向傳輸的智慧電網應用場景，涵...自立晚報 ・ 10 小時前
能源週新趨勢／智慧節能一站式服務連綠色金融都包 東元售電最快明年首季啟動
創立於1956年的電機大廠東元，近期因與鴻海以換股方式進行策略聯盟、攜手布局AI基礎建設引發關注，其實他近年來完成眾多國內外的節能專案，平均節能達30到40％，因此在7月成立「能源技術服務事業部」，4月更取得綠電交易執照，最快在2026年第1季可售電給其他業者。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
外銀看金價 短期兩大阻力
國際金價跳空閃崩跌破每盎司4,000美元大關，一度下探3,800美元附近。外銀分析，這是「遲來而健康的回調」，目前有兩大短期阻力，即對價格敏感的買家需求放緩及美國通膨回升風險，但因結構性推高因素仍穩固，回落至4,000美元以下，應是長線建立配置良機，未來12個月目標價仍上調至4,500美元。工商時報 ・ 8 小時前
國巨9月每股賺1.11元 還原分割賺Q2近一半
[NOWnews今日新聞]被動元件大廠國巨28日公布9月自結，營收116.81億元，創下歷史新高，獲利22.71億元，年增25%，每股盈餘1.11元，年增26%。國巨搭上漲價題材，旗下基美發出公告，聚...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
AI伺服器需求暴增 SK海力士喊HBM缺貨至2027
韓國記憶體大廠SK海力士29日公布最新財報，受惠AI相關需求爆炸性成長，第三季營收與獲利雙雙刷新歷史新高，更關鍵的是公司已提前鎖定2026年所有DRAM與NAND產能的客戶訂單，並預期HBM供應吃緊將延續到2027年。受此利多提振，SK海力士股價29日收盤強漲逾7％，累計年初以來漲幅已經超過200％。工商時報 ・ 8 小時前
太魯閣堰塞湖滲流擴大！泥石流奔洩「恐潰決」 下游河道全面淨空
太魯閣燕子口堰塞湖驚傳滲流擴大！林業保育署與花蓮縣府立即發布緊急通報，要求下游河道淨空，所有人員與機具全面撤離。現場可見滾滾泥流夾帶著大小石塊持續往下沖刷，水流湍急情況相當危險。林業保育署花蓮分署表示，「壩體破壞或潰決其實是持續降壩引流的預期結果」，目前堰塞湖水位已於50分鐘內降低9公分，相關單位將持續嚴密監測評估情況。花蓮縣政府也強調，台8線175.5公里靳珩隧道西口以東至魯丹橋路段，仍為高風險地帶，嚴禁民眾靠近！TVBS新聞網 ・ 1 天前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前