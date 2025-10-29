能源週新趨勢／智慧節能一站式服務連綠色金融都包 東元售電最快明年首季啟動
創立於1956年的電機大廠東元，近期因與鴻海以換股方式進行策略聯盟、攜手布局AI基礎建設引發關注，其實他近年來完成眾多國內外的節能專案，平均節能達30到40％，因此在7月成立「能源技術服務事業部」，4月更取得綠電交易執照，最快在2026年第1季可售電給其他業者。
「2025台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展」在昨（29）日舉行，東元展區以AI技術與最佳化控制為核心，展示智慧節能、AI全溫域溫控、虛擬電廠及能源管理系統（EMS）等方案。
「節能是全球的趨勢。」東元電機副總經理陳恆偉向本刊表示，目前以台灣為主、因為案子很多，整體趨勢蓬勃起飛，且政府大力號召，也是一種社會責任，未來不排除走向國際，因為東元在世界多地都有分公司。
陳恆偉說，過去東元以設備銷售為主，但今年7月新成立的「能源技術服務事業部」，是跨組織來提升服務能量，根據不同的場景應用，作客製化的最佳解決方案，因為像是醫院和工廠的需求就大不同。
這次的一站式服務，是整合動力系統、智慧變頻控制、空調系統、儲能與再生能源等核心技術，提供從能源與碳盤查、改善規劃設計、工程施作、量測驗證，甚至到綠色融資都有。
陳恆偉表示，深度節能減碳智慧化是東元長期戰略方向，透過技術整合與綠色金融協作，可降低企業資金壓力，協助中小型ESCO能源技術業者加速成案。
目前東元與國內3家銀行合作，提供10億至50億元不等規模的融資額度，目前正在商談的案件有10幾個，包括高耗能產業、商辦及醫療院所等領域。
而東元今年4月取得綠電交易執照，目前鎖定2至3家大型企業商談中，目標是2026年第1季有具體結果，屆時可望開始送電，接洽對象大多是電子產業業者。
【記者許麗珍／台北報導】東元近年來已完成眾多國內外節能專案，平均節能達30%至40%，此外高效率低速直驅冷卻水塔系統搭配智慧變頻控制，實績已落地於半導體廠、醫院與交通樞紐等高耗能場域。東元電機副總陳恆偉表示，節能減碳智慧化是東元長期戰略方向，今年正式成立「能源技術服務事業部」助企業一站式達成節能減碳與營運韌性雙目標。壹蘋新聞網 ・ 13 小時前
商品期貨趨勢專欄－避險降溫 黃金劇烈波動
隨著美中貿易協定取得進展，避險資產需求明顯回落，黃金現貨27日盤中一度重挫近3％，失守4,000美元關鍵大關。黃金的劇烈波動也引發新一輪菲律賓央行操作與市場討論。工商時報 ・ 1 小時前
