能源週新趨勢／「未來5年是算力剛需！」 大同加速進軍國際AI電力商機

大同總經理沈柏延。

「我們已經準備了未來10年的區域、生產需求布局。」老牌家電公司大同近期的新聞焦點大多在土地資產上，但電力事業群才是大同現在最主要的營收來源，涵蓋重電、電纜、馬達、智慧電表、電力工程與智能維保等，大同總經理沈柏延昨（29）日表示，加速進軍國際市場，力拼明年營收成長15%以上。

大同智慧電錶在台灣市佔率高、經驗豐富。

「未來5年是算力的剛需期！」因為世界多國都有AI戰略，需要大量的算力與電力，沈柏延透露，已在日本熊本找好土地，以大同擅長的電力系統來建置算力中心，進行設計、採購、施工的統包商（EPC）角色，讓資料中心、雲端服務商等業者可以直接「拎包入住」。

大同公司的六個事業群為電子代工、電力事業、新能源事業、消費電子、不動產及系統整合，在今年的「2025台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展」上，展示電力核心設備、節能馬達與EV動力、智慧節能空調、智慧電表、創新能源服務等五大電力能源方案。

大同表示，變壓器是工業廠房、AI中心、再生能源案場中最重要的電力核心設備之一，大同高效節能非晶質變壓器待機時能減少75％的耗能，碳排放量比傳統變壓器低30至40％，可顯著降低運營成本，提升效率。

而大同的智慧電表在台灣市佔率很高，加上能源管理系統（EMS）整合應用，平均能降低電費支出約5%至20%，可用在工廠、辦公大樓、校園、宿舍、充電樁等場域，所以現在也積極朝海外發展，包括日本、泰國、馬來西亞等地的電力公司，大同都在積極拓展市場。

業者透露，大同先前因2009與2010年承接的內政部移民署兩項標案，遭認定涉及《政府採購法》，今年5月15日起被停止參與政府公共工程投標資格3年，這也迫使大同加速往海外擴張版圖，也積極承接民間業者的案子。

在海外布局方面，沈柏延表示，其實國際布局一直有在做，只是近來速度加快，目前在越南已蹲點一年，今年下半年在越南的投資案，將生產變壓器馬達及部分的商用空調，讓該基地結合製造、安裝及維修服務中心，希望業務能輻射到越南、泰國、菲律賓等地，在中國大陸的廠房也能支援東南亞製造中心的材料與技術。

美國方面，大同在東、西岸各有一家馬達大盤商，未來將整合營運、擴大通路，積極爭取各地電力公司的訂單。

此外，外界也好奇大同目前的董事長是出自三立電視的張榮華，行業大不同，沈柏延說「這是加分的！」，因為三立集團在行銷方面，能補足大同過往的不足。

沈柏延也提到，張榮華重視公司治理與專業發展，特別在董事長室成立財務與管理策略小組，指導各事業群在業務發展與財務規劃上的方向，這對公司整體營運也是正向加分的。

