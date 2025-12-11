能率亞洲完成競拍22日上櫃 公開申購價18元

（中央社記者江明晏台北11日電）能率亞洲預計12月22日掛牌上櫃，初次上櫃股票承銷案採用80%競標拍賣，以及20%公開申購的方式辦理，得標加權平均價為22.01元，公開申購價為18元。

能率亞洲競價拍賣股數1萬200張，並以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今天於證交所完成電腦開標作業，順利拍賣成功。

能率亞洲指出，此次參與投標的合格標單共3萬1746筆，得標筆數656筆，最低得標價20.1元，最高得標價28.85元，得標加權平均價為22.01元。

能率亞洲競標最低承銷價為15元，依照得標加權平均價格計算，此次公開申購價為18元，辦理公開申購股數2700張，每一投資人可申購1張，於12月10日至12月12日公開申購，12月16日公開抽籤，並預計12月22日掛牌上櫃。

能率亞洲為首家上櫃掛牌創投公司，主要股東包括能率、長春石化等集團；能率亞洲自成立以來，累積投資企業逾50家以上，其中近7成已進入資本市場，代表性投資案包括星宇航空、復盛應用科技、汎銓科技、亨泰光學、台康生技、IKKA等。（編輯：楊蘭軒）1141211