能率亞洲法說》全台首家創投掛牌上櫃 能率亞洲12月下旬掛牌

能率亞洲即將成為台灣資本市場的新里程碑。12月下旬，這家僅有8位員工、卻具備跨台日與全球視野的創投公司，將以股票代號「7777」正式掛牌，成為全台第一家永續型創投上櫃公司。對於台灣創投業界來說，這一天等了超過30年。

創投第一股 業界等待數十年的突破

1日在業績發表會現場，櫃買中心與創投公會多位代表特別點出能率亞洲的挂牌意義，這不只是一家新公司上櫃，而是創投產業正式走上公開資本市場的第一步。創投公會理事長邱德成表示：「隨著能率亞洲掛牌，象徵政策鬆綁與產業生態的重大轉折。」

廣告 廣告

能率亞洲董事長謝發達表示，上櫃不只是企業發展的新階段，更是創投陪伴新創走向國際的責任：「我們不是ETF，創投不是配息生意，而是與新創一起創造價值、一起成長。」

跨台日併購實力奠基 8人小團隊靠人脈、靠判斷

能率亞洲之所以被寄予厚望，關鍵在於其橫跨台灣、日本、美國的投資版圖。公司成立十年，累計投資53件案子，其中7成已成功進入資本市場，從航太、半導體、醫材到新能源車都能看到其影子。過去成功案例包括併購日本 SolPlus、協助IKKA-KY成為第一家在台上市的日本企業，都是能率亞洲獨有的優勢。

總經理游智元提到，能率亞洲雖然只有8人編制，但背後站著長春石化、能率集團、台昇國際等重量級產業股東，加上團隊平均20～30年的創投經驗，使得能率具備「跨國併購與產業深度整合」能力，規模雖小、能量卻深。

挹注新創、提升知名度 上櫃後第一步：AI × 機器人

游智元也公開能率亞洲未來投資方針，將以「數位轉型、AI、機器人」為核心主軸，同時鎖定美國、日本的高潛力技術公司，延續近年對Agility Robotics、人型機器人、視覺AI模型Linker Vision的布局。

能率亞洲強調，上櫃後可取得長期資金，吸引更多頂尖創業家加入，也能讓被投資公司更容易獲得市場認可，掛牌之後，不只是創投第一股，也將是台灣新創生態的重要推手。