能率亞洲法說》專挖產業潛力股 看好星宇張國煒讓他大賺

能率亞洲將於12月下旬掛牌，是全台第一家永續型創投上櫃公司。回顧這家公司過去十年的投資紀錄，許多在市場上後來被譽為「黑馬」、「隱形冠軍」的企業，都曾在早期階段被能率亞洲看中。最具代表性的案例，就是由張國煒領軍的星宇航空。

張國煒創航空 能率亞洲第一時間看懂機會

2018至2019 年，是傳統航運產業景氣黯淡的年代，多數投資人對航空公司避之唯恐不及，然而能率亞洲卻在此時選擇成為星宇航空的首家外部法人投資者。

廣告 廣告

總經理游智元回憶，當年第一次聽張國煒談經營策略時，團隊立刻感受到他不同於傳統航空的思維，星宇以數位優化服務體驗、以品牌打造價格帶、以新世代旅客為核心，這與能率亞洲近年主張的「數位轉型」完全契合。

游智元說，他們之所以願意投，是因為看見星宇航空不只是航空公司，而是一個以數位驅動的新型運輸品牌。事後證明，他們押對了，星宇掛牌後，營運飛速成長，能率亞洲也在這筆投資上獲得亮眼成果，成為公司最具代表性的成功案例之一。

眼光來自跨產業經驗 從日本隱形冠軍到半導體Tier 1

除了星宇，能率亞洲最具代表性的案例還包括2019年跨海併購日本SolPlus。SolPlus原為Honda體系供應商，當時競爭買家眾多，但最終選擇能率亞洲，關鍵在於能率創辦人家族在日本的高度信任基礎，使這起併購得以促成，後續還讓SolPlus與台灣ECA（IKKA-KY）整合並在台上市，成為台日合作範例。

在半導體方面，能率亞洲早於台積電供應鏈爆發前，便已投資上品工業、汎銓等關鍵材料與檢測公司，展現其「提前三年看趨勢」的能力。

創投價值不只是獲利 而是提前看懂未來產業地圖

這些成功紀錄讓能率亞洲在創投圈逐漸建立獨到風格，專門挖尚未被市場理解的公司、投入被忽略的潛力領域。

從星宇航空到日本隱形冠軍、從半導體材料到高階醫材，再到近年AI與自動化，能率亞洲證明創投不是短期投機，而是精準判斷力的累積。