能率亞洲法說》明日之星在哪邊？ 能率亞洲下一波投資主力曝光

能率亞洲在掛牌前夕，首度完整公開下一波投資方向，從AI大型基礎設施、人型機器人，到跨國供應鏈整合，這家創投正在為台灣找尋下一個隱形冠軍。

AI重大基礎設施 從視覺模型到數位孿生

能率亞洲明確指出，AI將成為未來五年的主要投資主力，其中最具潛力的不是硬體，而是能真正落地的AI軟體。總經理游智元認為：「AI不會泡沫，會泡沫的是沒有應用場景的AI。」因此公司鎖定能落地、能跨產業使用的基礎型AI企業，其中最具代表性的是台灣的Linker Vision。

Linker Vision是全台首家大型Vision AI視覺模型技術廠商，負責高雄「燈塔計畫」的AI中樞，透過大量合成資料（Synthetic Data）與視覺語言模型（VLM），打造智慧工廠、智慧交通與智慧城市的基礎設施。能率看重的，是它能成為台灣AI基礎建設的一部分。

人型機器人：下一個全球製造與物流需求爆發點

在美國，能率亞洲投資全球話題度最高的人型機器人公司之一Agility Robotics，這家公司同時獲得NVIDIA、Sony Innovation Fund、GXO（全球最大物流自動化公司）等國際資金青睞。

游智元坦言，真正促使能率投資Agility的原因，是看到它與台灣製造能力的高度互補性，能率亞洲已安排團隊來台，與佳能等本地供應鏈討論合作可能，期待未來讓更多台灣企業成為人型機器人中的Tier 1 / Tier 2供應商。「我們不是只投資一家公司，而是帶著台灣一起進市場。」

打造多元基金架構 推動跨境合作與國際布局

另一方面，能率亞洲規劃設立主題策略基金，以覆蓋不同投資階段與風險偏好，提高出場彈性；也計劃在日本、美國等海外市場設立據點、與海外創投或加速器結盟、協助被投資公司國際化。

公司透露，目前已接觸多家台灣精密製造、半導體材料與AI應用的潛力標的，預計2026年起將有新一波資本市場布局。

投資提前三年看浪潮 而不是追風口

游智元說，能率亞洲的投資邏輯並非追逐短期熱度，而是提前三年卡位，往往在市場開始追捧之前就完成布局。

而能率亞洲的下一階段布局，將圍繞三個核心方向展開：一是打造AI基礎設施，從視覺模型、合成資料到數位孿生，瞄準未來城市、工廠與交通的底層技術；二是押注自動化與人型機器人的長期成長，結合美國技術與台灣供應鏈的優勢；三則鎖定台、美、日三地的跨國併購與產業鏈升級，包含半導體與新能源車等具備國際化潛力的領域。

對台灣產業來說，能率亞洲掛牌之後，不只是創投第一股，更將成為尋找下一個產業明星的前哨基地。