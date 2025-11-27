能率亞洲聚焦AI與人形機器人 加速跨境投資布局

能率亞洲看好全球創投市場受AI驅動快速回溫，未來將加速跨境投資布局。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕能率亞洲(7777)將於12月上櫃，管理層今天表示，公司作為國內少見同時具備台灣與日本雙基地的永續型創投，著重跨境併購與產業鏈整合能力。自2025年起聚焦AI與人形機器人等長期成長領域，看好全球創投市場受AI驅動快速回溫，未來將加速跨境投資布局，並以永續性資金支持具高成長潛力的新創企業。

能率亞洲總經理游智元表示，公司成立於2015年，主要股東包括能率集團、台昇國際與長春石化等大型集團，公司具備併購整合、董事會治理與資本市場輔導能力，累積投資案件達53件，其中35件已成功進入資本市場，成功率近七成。財務方面，2024年稅後純益1.09億元，每股盈餘(EPS)0.67元；2025年前三季營收8836萬元，稅後純益5827萬元，每股盈餘0.35元，投資組合累計報酬率達83%。

游智元強調，公司營收主要來自金融資產評價與處分利益，將持續優化組合並控管市場波動風險。在投資策略上，目前正以數位轉型為核心，並聚焦AI、機器人、半導體、新能源車及高階醫材等領域。包括投資全球首家商業化人型機器人團隊Agility Robotics，其主力產品Digit為雙足移動操作型機器人，已獲國際雲端及零售大廠採用，並簽訂首份長期供應合約。

除了投資外，游智元也看好公司有能力協助國際市場鏈結台灣機器人與製造供應鏈，進一步促成台美產業合作。另一項AI重要布局為鑫蘊林科(Linker Vision)，該公司打造AI視覺模型平台，應用於智慧城市、智慧工廠與智慧交通等場域，並於高雄完成可複製的「燈塔計畫」示範案，加速切入國內外市場。

游智元觀察，AI與機器人相關投資占比將自今年約4%提升至2026年的10%以上。除了AI與機器人，日本市場布局亦是公司的長期優勢，過去曾助力整合Sol-Plus與第一化成，使其成為首家在台上市的日本企業，並推動其進入日本汽車零組件供應鏈。公司亦協助多家台灣企業透過日系商社與基金拓展市場，形成跨境投資平台。

展望未來，能率亞洲目標建立多元基金架構，涵蓋不同投資階段與風險屬性，同時在日本與美國設立據點、與國際加速器合作，強化跨境資源整合。游智元說，公司在上櫃之後，將繼續透過永續創投模式支持策略性產業，並在AI與機器人浪潮下擴大投資規模，為股東與資本市場創造長期價值。

