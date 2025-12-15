能率創新「金孫」發威！ 鈦境AI技術搶攻全球虛擬運動大餅

昨（14）日，台北市長蔣萬安在鏡頭前賣力踩踏飛輪，與台北101董事長賈永婕同場競技，這場全台首創的「虛擬三鐵賽」不僅賺足了媒體版面，更讓幕後操盤手能率集團的轉型布局浮上檯面。這場看似熱鬧的體育活動，實則是能率創新旗下孫公司「鈦境運動科技」一場高規格的技術火力展示。

由能率創新孫公司「鈦境運動科技」（Titan Sports Technology）全力技術支援的台灣首場虛擬三鐵賽事「2025 V鐵人-虛擬三鐵挑戰賽」，於12月14日在台北教育大學震撼登場，包括台北市長蔣萬安、台北101董事長賈永婕等人，也現身同場競技。

鈦境秀AI硬實力 擬真賽道驚豔全場

本次賽事的最大亮點，在於全場賽事軟體系統皆由能率網通（Abico Netcom）旗下子公司「鈦境運動科技」獨家提供，透過其開發的知名虛擬運動平台WhiizU，成功將台北市著名的「仁愛路林蔭大道」實景1:1擬真還原至賽道中。

選手在完成200公尺游泳後，隨即無縫接軌進入4公里虛擬自行車與1公里虛擬路跑，透過鈦境提供的AI虛擬運動軟體結合智慧訓練台與跑步機，精準整合了坡度模擬、風阻係數及即時生理數據，讓參賽者在室內也能感受到宛如置身台北街頭的真實競技快感。蔣萬安在體驗後對此創新的運動模式讚譽有加，更標誌著「不受天候、場域限制」的城市運動新時代正式來臨。

能率董座親自領軍 展現軟硬整合力

這場活動能率集團董事長董俊仁也親自下場參賽，不僅展現對運動的熱情，更凸顯了集團對布局運動科技產業的決心。鈦境運動科技作為能率創新體系的重要一環，此次成功舉辦高規格賽事，證明了集團在「AI＋運動」領域的整合能力已臻成熟。

從軟體開發到硬體串接，公司已具備完整的「AI虛擬運動解決方案」。這不僅是一場賽事，更是能率集團向市場展示其技術落地應用的一次完美火力展示。

瞄準政府場館標案 搶攻全球虛擬商機

展望未來，隨著台北市政府積極推動「一區一特色」運動場館計畫，預計於2026年啟用的「公館躍動館」將以科技運動為主軸。鈦境運動科技憑藉此次賽事的成功經驗與成熟的AI軟硬體整合實力，已取得市場先機，未來有望成為國內外政府場館、運動中心及大型賽事在採購AI虛擬運動軟硬體設備時的首選合作夥伴。

能率創新表示，虛擬運動已是全球趨勢，鈦境運動科技將持續優化WhiizU平台與AI運算技術，未來不論是國內的運動中心升級，或是國際市場的虛擬賽事需求，鈦境都已做好準備，提供最頂尖的軟硬體一站式服務，為集團注入強勁的成長動能。