能率攜輝達投資鑫蘊林科 這家公司憑什麼獲青睞？

2025年尾聲，AI產業傳出重磅消息！一向以硬體製造實力聞名的台灣，這次罕見地在軟體生態系中贏得矽谷巨頭的青睞。根據美通社報導，專注於物理人工智慧（Physical AI）與推理AI技術的台灣新創公司「鑫蘊林科（Linker Vision）」已正式完成3,500萬美元（約新台幣11億元）的A輪募資。最引人注目的是，除了由台灣老牌企業能率集團領投外，全球AI晶片霸主輝達（NVIDIA）也透過旗下創投部門NVentures參與注資。

能率集團攜手NVIDIA跨足軟體

此次A輪募資由能率集團領銜，集團投入金額約佔總額的一半，參與成員包括能率創新、佳能企業及剛掛牌上櫃的能率亞洲；此外，包括和通創投、彰銀創投、元大創投等本土金融巨頭亦紛紛入列。

能率集團此次領投鑫蘊林科，絕非單純的財務投資。過去幾年，能率集團積極轉型，試圖從傳統光學硬體製造，跨足至高毛利的系統整合服務，而鑫蘊林科的核心技術在於其自行開發的「大型視覺語言模型（VLM）」，這套軟體平台能讓光學攝影機具備如同人類般的「觀察與理解」能力。

對NVIDIA而言，投資鑫蘊林科則是其全球「主權AI（Sovereign AI）」戰略的重要拼圖。輝達看好Linker Vision在智慧城市（Smart City）與工業自動化領域的軟體落地能力，尤其在處理海量影像數據時，能維持極低延遲與高精度。這項結盟意味著，未來台灣的AI技術將不再只是供應鏈中的一個零件，而是能與全球巨頭並肩，共同定義下一個世代的AI應用標準。

「數位孿生」打造主權AI城市

這場軟硬結盟的實力，已在南台灣獲得驗證。輝達執行長黃仁勳曾公開點名高雄是「數位孿生城市」的典範。在「智慧高雄燈塔計畫」中，鑫蘊林科的軟體平台PAASAS整合了全市約3萬支監視器影像，打造出全台首個大型城市級AI系統。

過去，城市監控僅止於「紀錄」，但在導入鑫蘊林科與NVIDIA的技術後，城市大腦能自動偵測積水路段、交通車禍或倒塌路樹，應變時間縮短了80％，這類「主權AI」的成功模式，正吸引中東、東南亞及美國等國家的目光。佳能企業在此布局中扮演關鍵角色，其邊際AI攝影機模組（Edge AI Camera）與鑫蘊林科的軟體完美相容，未來隨著主權AI方案輸出國際，預計將帶動超過60萬支AI鏡頭的硬體需求，為佳能創造龐大的全球商機。

佳能企業近年在智慧城市領域動作頻頻，今年11月更與宏羚共同投資佳捷智能，切入AI停車管理與城市監控整合平台。透過與鑫蘊林科的技術整合，佳能不僅賣攝影機，更提供「前端製造到後端系統整合」的一條龍服務，成功搭上輝達的全球城市推廣列車。

劍指2026商轉元年 Jetson Thor助攻機器人進化

除了智慧城市，能率集團與NVIDIA合作的下一個野心，是人形機器人的「最強大腦」。能率亞洲近年明確將機器人與智慧製造列為投資主軸，半年前，能率亞洲已卡位美國人形機器人公司Agility Robotics及工業協作機器手臂Mantis Robotics。

在NVIDIA的技術支持下，鑫蘊林科正運用輝達專為物理AI設計的運算平台「Jetson AGX Thor」，開發能在邊緣端運行的大型生成式AI模型。這項技術的突破，讓機器人不再只是執行預設程式的機械手臂，而是能透過感知與學習，在複雜環境中進行決策。

能率亞洲目前正積極協助串連鑫蘊林科與Agility Robotics的合作，預計於2026年，Agility Robotics的人形機器人將正式進入全球商轉階段，屆時，機器人的「光學眼睛」將由佳能企業供應，而「運作大腦」則由鑫蘊林科研發，甚至機器人的精密零組件供應鏈也將由能率集團在台灣代為整合。

隨著募資完成與NVIDIA的背書，市場也傳出鑫蘊林科不排除在台灣證交所「創新板」掛牌上市。若消息屬實，這將成為首家NVIDIA投資之台灣公司在台掛牌的先例，不僅對台灣資本市場具備指標意義，更象徵能率集團成功串聯起「投資、製造、應用、市場」的AI循環生態系。