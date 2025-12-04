能率法說》從相機代理變AI機器人股 能率三款機器人明年商轉

能率創新4日在法說會上正式揭開集團轉型的最新進度，從消費型、協作型到高階人形機器人，三條產品線全面推進，最快今年底就能在台灣市場看到能率第一款平價AI機器人。財務長周哲毅強調，公司不是只靠投資布局，而是同步進入生產、示範、銷售三個面向，明年將會是能率機器人事業真正落地的一年。

三款機器人同時推進 能率完成從製造到銷售的最後一哩路

能率從代理日本Canon產品起家，這幾年積極轉型朝多角化發展，過去以3C、電動工具與汽車零件為主，近來則把重心轉往AI機器人。最先走進市場的是平價型機器人，由子公司毅金精密負責組裝，今年出貨規模比去年翻倍，並在經過數月測試後，預計12月起於台北鹹酥雞連鎖門市正式商轉，意味著能率機器人將直接面對一般消費者。

而在工業領域，能率投資的協作手臂新創Mantis，已把首批產品導入佳能五股廠區進行實際運作。這款手臂不需架設安全圍籬，靠機身上的感測器就能判斷人是否接近，是目前協作臂市場最受關注的差異化設計。能率預計明年將擴大導入中國與越南廠區，也會交由旗下宏羚作為示範與對外銷售窗口。

至於最受法人關注的高階人形機器人Agility Robotics，已獲Amazon與NVIDIA投資，正在美國Amazon與GSO的倉庫進行落地測試。周哲毅指出，新一代產品預計明年落地，屆時便會進入商業化銷售，而能率也會負責部分製造與銷售布局，讓集團從製造供應鏈走向全球市場鏈。

消費端年底啟動 大型通路已洽談客製化應用

能率今年最大的跨越，是第一次把AI機器人帶進台灣通路端。周哲毅透露，已有大型連鎖通路與能率接洽，希望能開發客製化版本，「我們已經與外部SI公司合作，討論如何依照場域做落地應用。」顯示能率不只想賣單一產品，而是希望掌握從硬體到情境服務的完整應用鏈。

把集團拆成一條供應鏈 能率切入AI機器人不是口號

能率的轉型速度之所以能如此快，背後是集團從供應鏈到資本市場的布局互相串接。毅金精密負責平價型機器人組裝；佳能企業作為EMS廠，是協作臂與部分機器人系統的落地場域；宏羚則同時負責示範場域與銷售；而能率亞洲則藉著投資Agility、Mantis，把能率帶上全球AI機器人產業鏈。

能率過去是典型的製造代工集團，如今藉著機器人，完成了從供應鏈、技術、應用到銷售的全線布局，正式跨過技術鴻溝，進入AI機器人的新戰場。