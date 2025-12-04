能率法說》從相機代理變AI機器人股 能率三款機器人明年商轉
能率創新4日在法說會上正式揭開集團轉型的最新進度，從消費型、協作型到高階人形機器人，三條產品線全面推進，最快今年底就能在台灣市場看到能率第一款平價AI機器人。財務長周哲毅強調，公司不是只靠投資布局，而是同步進入生產、示範、銷售三個面向，明年將會是能率機器人事業真正落地的一年。
三款機器人同時推進 能率完成從製造到銷售的最後一哩路
能率從代理日本Canon產品起家，這幾年積極轉型朝多角化發展，過去以3C、電動工具與汽車零件為主，近來則把重心轉往AI機器人。最先走進市場的是平價型機器人，由子公司毅金精密負責組裝，今年出貨規模比去年翻倍，並在經過數月測試後，預計12月起於台北鹹酥雞連鎖門市正式商轉，意味著能率機器人將直接面對一般消費者。
而在工業領域，能率投資的協作手臂新創Mantis，已把首批產品導入佳能五股廠區進行實際運作。這款手臂不需架設安全圍籬，靠機身上的感測器就能判斷人是否接近，是目前協作臂市場最受關注的差異化設計。能率預計明年將擴大導入中國與越南廠區，也會交由旗下宏羚作為示範與對外銷售窗口。
至於最受法人關注的高階人形機器人Agility Robotics，已獲Amazon與NVIDIA投資，正在美國Amazon與GSO的倉庫進行落地測試。周哲毅指出，新一代產品預計明年落地，屆時便會進入商業化銷售，而能率也會負責部分製造與銷售布局，讓集團從製造供應鏈走向全球市場鏈。
消費端年底啟動 大型通路已洽談客製化應用
能率今年最大的跨越，是第一次把AI機器人帶進台灣通路端。周哲毅透露，已有大型連鎖通路與能率接洽，希望能開發客製化版本，「我們已經與外部SI公司合作，討論如何依照場域做落地應用。」顯示能率不只想賣單一產品，而是希望掌握從硬體到情境服務的完整應用鏈。
把集團拆成一條供應鏈 能率切入AI機器人不是口號
能率的轉型速度之所以能如此快，背後是集團從供應鏈到資本市場的布局互相串接。毅金精密負責平價型機器人組裝；佳能企業作為EMS廠，是協作臂與部分機器人系統的落地場域；宏羚則同時負責示範場域與銷售；而能率亞洲則藉著投資Agility、Mantis，把能率帶上全球AI機器人產業鏈。
能率過去是典型的製造代工集團，如今藉著機器人，完成了從供應鏈、技術、應用到銷售的全線布局，正式跨過技術鴻溝，進入AI機器人的新戰場。
其他人也在看
塑膠股下殺！南亞慘跌6%炸量145億元 記憶體一片綠唯「這檔」成大摩投資首選…猛噴24萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於俄烏戰爭有望停火以及美國川普政府將全力發展機器人的傳聞，航運股及機器人相關題材齊揚，支撐台股今（4）日大盤小幅...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2
掀蓋式手機殼再爆紅！ 學生族群瘋用：保護效果相當好
曾被視為長輩專屬配備的「掀蓋式皮套」手機殼，近期在學生族群中掀起流行風潮。有網友在社群平台分享，班上越來越多同學開始使用這類手機殼，雖然外觀被認為過時，但實用性極高，貼文吸引超過9萬人按讚。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
LINE竟是手機吃容量怪獸！他一刪群組崩潰大當機 官方揭2招順暢瘦身
新年倒數，許多人紛紛購入新手機犒賞自己，不過更換新手機時，擔心對話紀錄、重要檔案移轉消失，對此LINE指出，包括舊手機故障，在「電話號碼不變」的情況下，只要確認2項設定就可以順利將帳號到新手機上，另外若手機容量不足，以下招數也可以為您省下龐大空間。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
美債恐遭血洗！華爾街示警：新任Fed老大竟是「背後兇手」？
美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，知情人士透露，川普政府首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率相當高。然而，華爾街分析師警告，若由哈塞特接掌聯準會，美國公債市場恐面臨嚴峻考驗。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 10
中派機器人守中印邊境視頻瘋傳 網：不用擔心高原反應
有博主發布視頻「印度人疑拍到中國邊防機器人站崗」登上熱搜。畫面可見，在荒無人煙的高原環境中，鏡頭拉近能看到一個站立姿勢的...世界日報World Journal ・ 15 小時前 ・ 發起對話
川投顧點火機器人暴衝 資金狂追八檔飆漲停/華航鳳凰城首航話題夯 搶攻台積電商旅潮/BDI連漲掀散裝熱浪 航海王回來了｜Yahoo財經掃描
最新經濟數據顯示美國服務業PMI續站擴張區間、ADP就業報告卻意外轉弱，強化聯準會12月再降息一碼機率逼近9成的預期，美股四大指數3日全面收高，道瓊工業指數大漲0.86%，那斯達克指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.3%，費城半導體指數勁揚1.83%。盤面上，微軟因市場盛傳調整AI軟體銷售配額引發雜音，股價終場仍跌約2.5%，美光宣布全面退出Crucial消費型記憶體業務、專注AI與資料中心需求，股價同步承壓下挫2.23%，不過微晶片科技、安森美等半導體個股則在財測與合作題材帶動下雙雙勁揚逾一成，成為費半指數撐盤要角；在AI伺服器與降息想像加乘下，台積電ADR跟隨半導體族群走強，上漲1.15%。 亞股今日表現分歧，日股大漲2.33%，重新站穩5萬點之上，韓股小跌；而港股小幅走揚，上證指數則是走弱。 台股方面，今（4）日早盤隨美股利多開高，但權值電子走勢疲弱、盤中賣壓一度出籠，加權指數高低震盪逾240點，終場僅小漲2.67點、收27,795.71點，成交值縮小至3,890.79億元；台積電(2330)盤中回探月線，終場小跌5元收1,445元，由鴻海(2317)、聯發科(2454)勉力撐盤。盤面多頭火力則集中在政策與報價題材，散裝航運受海岬型船運價單日飆逾一成、BDI連日上攻激勵，裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、四維航(5608)盤中紛紛亮燈鎖死；同時市場盛傳川普政府明年將祭出機器人相關行政命令，帶動機器人概念股所羅門(2359)、昆盈(2365)、達明(4585)、羅昇(8347)、穎漢(4562)、和椿(6215)、新漢(8234)、慧友(5484)集體攻上漲停，金融權值如富邦金(2881)、國泰金(2882)穩健走揚，成為指數守穩五日線的另一道支撐。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 12 小時前 ・ 5
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 5
LINE Pay Money啟動日 支付生態大搬風/法人加碼年終布局 台股放量續漲228點氣勢旺/被動元件火力十足 鈞寶領五檔高掛紅燈｜Yahoo財經掃描
美股在比特幣與AI概念股強彈、殖利率漲勢趨緩、聯準會12月再降息一碼機率逼近九成的激勵下全面走揚，道瓊工業指數上漲0.39%，那斯達克指數上漲0.59%，標普500指數上漲0.25%，費城半導體指數勁揚1.84%。盤面焦點落在科技與半導體族群，資料中心高速連結解決方案商Credo財報與財測優於預期股價飆漲；英特爾在拿下蘋果低階M系列晶片代工訂單的傳聞加持下大漲8.65%；AWS宣布新一代AI晶片將採用輝達NVLink技術，輝達、新思科技續揚；比特幣週一重挫後急彈7%，帶動相關挖礦股與比特幣ETF同步反彈，台積電ADR則在AI情緒回溫下走強1.53%。 亞股今日漲跌分歧，日股續漲1.14%、韓股同步走揚1.04%；而港股下挫1.28%，上證指數同步拉回。 台股部分，今（3）日跟隨國際風向開高走高，加權指數終場大漲228.77點、收27,793.04點，漲幅0.83%，成交值4,406.19億元，上櫃指數也小幅收紅。台積電(2330)在ADR帶動下續攻，收盤站上1,450元，鴻海(2317)小漲收227元；受子公司南亞科(2408)獲利報捷與高階玻纖布題材加持，南亞(1303)表現亮眼，南亞科與華邦電(2344)則在早盤大漲後走勢分歧、收盤一紅一黑。AI伺服器供應鏈買氣不減，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)續強撐盤，CPO矽光子族群由上詮(3363)強攻漲停、帶動波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)輪動點火，被動元件則由解禁出關的鈞寶(6155)鎖住漲停，帶著今展科(6432)、華容(5328)、千如(3236)、金山電(8042)全面亮燈。今日盤面科技權值與題材股齊發力，推動台股再度逼近2萬8千點關卡。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 1
跟iPASS MONEY分家了！LINE Pay MONEY下午啟用 開通3步驟一次看
LINE Pay子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今天（12/3）下午3時上線，取代原本的一卡通iPASS MONEY，用戶可使用轉帳、繳費、支付等功能，操作模式雖然與先前差不多，但就像換了一組銀行帳戶，使用者必須完成3項設定才能啟用。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
川普大利好？所羅門、昆盈等8檔機器人概念股衝漲停 專家看法出爐
市場傳出美國川普政府最早將於明年發布與機器人相關的行政命令，激勵美國機器人概念股如 iRobot、特斯拉、Richtech、Serve Robotics 及 Symbotic 等同步大漲。台股也受到帶動，包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、羅昇（8347）等8檔個股今（4）早亮紅燈，專家看法也出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 5
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
你有小紅書？涉1706件詐騙！財損達2.4億 內政部下重手「台灣禁用1年」
「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。內政部今（4）日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會，即日起將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 28
被動元件漲價風聲滿天飛！國家隊先提款國巨3億 台塑四寶「這檔」失血3千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日終場漲228.77點，收在27,793.04點，漲幅0.83%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
換手機資料全毀！LINE警告一步驟「千萬不能做」
生活中心／李明融報導LINE官方部落格近日發文提醒，換手機要轉移資料的用戶，務必要遵循正確的帳號轉移流程，避免資料遺失，官方強調，在號碼不變情況下，新裝置上千萬別點「註冊新帳號」，否則恐怕會讓原本的帳號失效，且資料全部消失不見。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Gemini3點火！電子五哥「它」股價6連漲 外資看好AI前景...目標價小升至49元
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導Google最新推出的Gemini3模型引爆市場話題，其台廠代工夥伴、電子五哥之一的英業達（2356）也因此受矚，股價連續6日走揚，昨...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
台股力拼回28K！華邦電價量衝第一 ETF 00919成交繼續領先
00919將在12月16日除息，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2026年1月13日；以第11次配息公告當日12月1日收盤價21.45元來計算，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，預估年化配息率10.07％，為連續11季維持10％以上；目前股價來到21.84元，漲0.16元，漲...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 5
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 1 天前 ・ 12
現增案慘陷兩樣情！「這檔」現增5900張定價105元…亮燈漲停鎖不住慘熄火 收平盤爆量7萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB迎來規格升級，市場呈現供不應求，帶動多檔PCB近期趨勢滿滿。定穎投控（3715）昨（2）日宣布辦理現金增資，發行總...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
仿鋼彈機器人亮相！ 「ARCHAX」可切換四輪行走 功能更精進
日本今年國際機器人展3日開幕，其中有一台機器人，高4.5公尺、重3.5噸，而且外型酷似鋼彈機器人，引起全場注目。這台機器人，其實2023年就曾公開初代機，經過兩年時間的改良，這次首度公開露面，不僅具備駕駛艙，還能切換四輪行駛模式，功能更加精進。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1