能率法說》能率看明年一定比今年好 底氣從哪來？

能率的營運在今年上半年遭遇關稅與匯率雙重壓力，電動工具客戶庫存偏高，也拖累整體拉貨動能，使前三季EPS落在-0.39元；然而隨著第三季轉盈、單季獲利達7,900萬，財務長周哲毅在法說會上明確表示，壓力因素已大幅減輕，「明年的營運一定會比今年好」。

上半年關稅重擊、匯率升值 第三季迎來明顯反彈

能率今年的營運波動主要集中在上半年。美國關稅調整導致成本壓力大增，加上台幣升值，使海外營收換算受損，集團毛利率在上半年下滑到15.09％，較往年約16％的水準明顯偏弱，電動工具客戶因庫存增加而減少訂單，使得整體營收回到20億左右的常態區間。

廣告 廣告

但是第三季起，能率營運開始回溫，營收回到21～22億元的水準，合併獲利也從前兩季的疲弱表現，直接跳升至單季7,900萬元，EPS回到0.16元。周哲毅指出，造成上半年壓力的因素已逐步消失，關稅問題已有緩解、匯率影響也縮小，讓公司恢復正常獲利能力。

負債比從53％砍到16％ 體質改善給了轉型更大空間

值得注意的是，雖然現金從52億降至47億，但主因是公司主動償還負債，使負債從77億大幅降至18億，負債比從疫情時期的53％，一口氣降到16％，是近年來能率體質最強勁的時刻。

周哲毅表示，財務結構的改善，讓公司在投資與轉型時更具餘裕。換言之，能率不只是想做機器人，而是有能力、也有資本可以同時進行多線布局。

汽車零件穩定、機器人放量 能率明年重回成長軌道

目前，能率營運最穩定的仍是汽車零組件，約占四成營收，明年新廠加入後，可望維持擴張動能；另一方面，機器人事業將在明年進入全面商轉，包括平價型機器人的C端市場、協作臂在集團內外的使用擴張，以及Agility人形機器人的商業化落地，都將形成新的成長來源。

周哲毅說：「不管從內部調整、外部環境、或新事業發展來看，明年的營運都會比今年好。」法人也認為，能率已經走出上半年的谷底，將在明年正式回到成長軌道。