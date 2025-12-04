能率集團：擬銷售美系機器人 布局歐日機器人市場

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）能率創新集團今天表示，已取得Agility和Mantis機器人在亞洲部分地區銷售代理權，未來將透過集團子公司銷售，旗下佳能企業未來可布局歐美機器人，IKKA-KY可發展日本機器人，集團透過旗下能率亞洲轉投資機器人事業，預估集團未來5年目標持續發展。

能率集團下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望今年第4季和2026年營運，周哲毅表示，關稅和匯率變數減緩，第4季營運持穩，預期加入機器人事業和集團內部營運調整，明年業績會比今年好轉。

周哲毅指出，汽車產業仍是能率集團重要事業，集團透過旗下能率亞洲轉投資機器人事業助攻，預估集團未來5年目標持續發展。

能率說明，汽車零件業績占集團營收比重約40%，仍是集團最大業績項目，能率持續布局機器人事業。

在生產基地布局和市場業績比重，周哲毅表示，中國大陸市場業績占比降至約4成，明年度中國大陸市場占比持續降低，東南亞和日本市場占比可提升。

在機器人事業布局，周哲毅指出，能率集團旗下能率亞洲持續轉投資機器人事業，串聯外圍創投標的，另外旗下佳能企業未來可布局歐美市場機器人，旗下第一化成控股IKKA-KY可發展日本市場機器人。

周哲毅表示，子公司毅金精密投入平價機器手臂組裝與生產，預估今年出貨量倍增，在亞洲銷售外，今年導入台灣市場，12月在台北市鹹酥雞連鎖店商轉，也與大型連鎖通路事業洽談合作。

能率集團今年上半年投資美國人形機器人公司Agility Robotics，也投資美國機器人公司Mantis Robotics。周哲毅指出，現有產品零配件生產組裝，與下一代產品開發進行中，能率集團已取得亞洲部分地區銷售代理權，未來將透過子公司銷售。

周哲毅透露，Mantis工業機械手臂已導入佳能企業五股廠，明年上半年逐步導入集團在中國大陸和越南廠應用，預估新一代Agility機器人明年應用落地，進入商用化後可由能率集團銷售。他也透露，有其他機器人公司與能率集團洽談在台灣市場推廣銷售事宜。（編輯：楊凱翔）1141204