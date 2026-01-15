能用空氣造水、還能幫電動車充電 會變形的AI移動豪宅

記者鍾釗榛／綜合報導

AC Future AI-THt頂級露營車。（圖／翻攝 AC Future網站 ）

當豪華房車價格越來越接近一間房子的時候，美國新創公司AC Future乾脆直接把「房子」裝上輪子。成立於2021年的AC Future結合人工智慧、離網生活概念與住宅設計，攜手義大利設計名廠賓尼法利納打造全新可變形拖掛式露營車AI-THt，重新定義露營車的想像。

可變形拖掛式露營車AI-THt。（圖／翻攝AC Future網站）

拖著走的時候是房車

AI-THt平時是一台24呎拖掛式房車，但只要幾分鐘就能展開成38呎的巨型空間，室內坪數從約4.2坪直接擴充到超過10坪，前方滑出、左右展開，車頭甚至還有懸空式露台，早上可以坐在外面喝咖啡看風景。四向擴展設計讓它看起來更像一間現代小宅，而不是傳統露營車。

但只要幾分鐘就能展開成38呎的巨型空間。（圖／翻攝AC Future網站）

裡面比你家還時尚

由義大利設計團隊操刀，AI-THt外型線條流暢又前衛，內裝更是滿滿精品宅感。車內規劃完整廚房、主臥、辦公空間與獨立衛浴，家具採模組化設計，行駛時可折疊收納，展開後就是一間真正能長住的套房。

寬敞的主臥。（圖／翻攝AC Future網站）

廚房還有能欣賞風景的客廳。（圖／翻攝AC Future網站）

自帶電廠還能造水

科技才是AI-THt的真正強項。它配備高達100kWh電池、25kW太陽能系統、水回收與空氣製水技術，還能幫電動車充電、當家庭備用電源。AI系統會自動管理能源與用水，搭配衛星網路、雙區恆溫與全套家電，讓你就算在荒野也能過得比城市還舒服。

配備100kWh電池、25kW太陽能系統、水回收與空氣製水技術。（圖／翻攝AC Future網站）

想住進未來世界

這台「移動豪宅」在美國開價15.8萬美元，約新台幣515萬元。對想要體驗終極離網生活、數位遊牧或豪華露營的人來說，這不只是一台露營車，而是一種全新的生活方式。

