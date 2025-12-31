能當爸媽嗎？年輕癌友生育力保存QA解惑
（中央社記者陳婕翎台北31日電）「醫師，我還有機會當爸媽嗎？」近年在門診越來越常聽到這句話，癌篩早期發現，加上治療技術進步，癌症存活率增，生育力保存成年輕癌友面臨的新挑戰，中央社整理4大QA釋惑。
最新癌症登記昨天公布，112年10大癌症肺癌蟬聯榜首、大腸癌居次；癌症時鐘快轉14秒，每3分48秒就有1人罹癌。國泰醫院泌尿科主治醫師唐靖曾透過院內刊物專欄分享，雖然癌症是威脅中老年人生命的頭號敵人之一，但人類與癌症的戰場正在悄悄轉換。
唐靖引述一篇2023年發表在英國醫學期刊腫瘤學（BMJ Oncology）的流行病學研究，顯示全球早發性癌症、也就是50歲以下被診斷新癌症的發生率，在1990至2019年間成長79%，「未來將面臨更多年輕的癌症病人是不爭的事實。」
Q：為什麼「生育力保存」這麼重要？
A：國泰醫院婦女醫學部生殖醫學科主任賴宗炫解釋，化學治療與放射線治療在殺死癌細胞的同時，也可能傷害卵巢或睪丸，造成卵子數量快速下降、精蟲減少甚至無精症，女性可能提早停經，男性則喪失自然生殖能力，這些影響有時是永久性的。
賴宗炫認為，得知癌症診斷後，愈早談「將來要不要孩子」愈好，不要覺得此刻開口很自私。若醫師尚未主動提起，可直接詢問治療是否影響生育，或是否有生育保存的方式，生育力保存不是「跟治療搶時間」，而是癌症整體照護的一環，目標是讓病人不只活得久，也活得有選擇。
Q：男性癌友在「生育力保存」有哪些選擇？
A：唐靖說，性發育已經成熟、性功能無障礙且精液檢查沒有異常的男性，最簡單的生育力保存方式，便是精蟲冷凍，即俗稱的「凍精」。病人將精液蒐集至容器，再交給生殖醫學中心以液態氮冷凍，當未來不幸因癌症治療失去生殖能力，能夠將冷凍的精蟲解凍後做人工生殖。
至於本身存在或因治療導致射精障礙者，唐靖表示，這類族群可考慮電擊或振動方式刺激射精，藉此取得精液，或於副睪丸中進行精液抽吸。若病人於癌症治療前，合併有無精症，必須考慮顯微取精，從睪丸內部尋找是否還有健康的精蟲。
Q：女性癌友在「生育力保存」有哪些選擇？
A：目前首選方式是「卵子或胚胎冷凍」，賴宗炫說，很多患者擔心等待「凍卵」過程，會拖延化療時間，其實現在可採「隨時啟動」刺激排卵，不必等月經第2至3天才開始，多數病人約2週內就能完成取卵，不致明顯延誤治療。目前研究顯示，短期內並不會增加復發或轉移風險。
另外，青春期前或無法等候的選擇則是「卵巢組織冷凍」，賴宗炫表示，若病人尚未月經初經、來不及做凍卵或凍胚，或必須立刻開始化療，就可考慮腹腔鏡切取卵巢皮質後冷凍保存，將來再手術回植，讓卵巢重新恢復功能，進一步自然懷孕或搭配試管嬰兒。
Q：癌症治療已是負擔，生育保存費用很大，怎麼辦？
A：衛生福利部自114年9月起推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，針對18至40歲、罹患特定乳癌或血液癌，且治療可能影響生殖功能的病人，提供女性每次取卵最高新台幣7萬元、男性取精最高8千元的補助，一生最多可申請2個療程，盼減輕經濟負擔。（編輯：吳素柔）1141231
