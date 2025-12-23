能登半島私旅筆記～寶可夢列車、穴水散策，與一間大正童話風喫茶店
到日本超過200趟後，一直想尋找一種最舒服的旅行方式(日本)，最終在一次又一次的印證下，我喜歡的是孤獨的美食家+中途下車的旅行方式。最喜歡的交通工具是火車+走路，即使有時巴士比較快(班次的問題)也不用走那麼多路。出發前，我並沒有做太多功課，卻意外在能登鐵道上遇見「寶可夢」專車。
而這家穴水的老喫茶店，更是從這趟旅行唯一明確目標的(五郎去過)的「ちゃんこ鍋一品料理 力」老闆娘口中得知才有幸邂逅了這間滿滿溫度的五十年大正童話風喫茶店。
有就是這樣旅途中的小確幸，支持著我樂此不疲的往日本鄉下跑。結論：點了日本老喫茶店一定有的維也納咖啡和布丁，望著陽光從美美的窗簾灑落，一對附近午休的工人吃著仍冒煙的拿坡里麵，那畫面有一種說不出的溫度，那種溫度也許得親身體驗才知。
我不知道你是因為這家老喫茶店、或是寶可夢列車才點進來的，但不論如何就讓我帶著大家一起走趟冬天的能登半島。該說何處說起呢?我想就從能登半能的門戶「七尾」開始吧，畢竟從石川金澤過來這裡是重要的轉車店。
再說一次，這趟旅行基本上我幾乎沒做功課，所以這篇的寫法，就照著當天的隨興以敘事文的方式呈現。如果，你只是想看寶可夢列車，可以直接快轉到最後。
首先七尾這個車站比我想像中熱鬧許多，有關七尾的旅遊景點自然是以加賀屋為主，有1300歷史的和倉溫泉，而沒能在那住上一晚也成了我這趟旅行的二個小遺憾之一，不過這也才有促使我再來的動力，當然還有著名的觀光列車「花嫁暖簾號列車」。
另外，說說七尾車站啟用年代是1898算一算也有120多年的歷史，目前它是西日本旅客鐵道（JR西日本七尾線）與地方第三部門鐵路業者能登鐵道（のと鉄道）所共用的鐵路車站，根據統計2023年七尾站每天使用人數平均為 1,362人，而能登線則為958人，如果扣掉當地人，事實上旅遊的人數應該不多，如果再加上2024年能登大地震，恐怕也是雪上加霜。據說，也因為如此，孤獨的美食家才決定拍一集(孤獨的美食家2024大晦日篇)，專門讓五郎踏上能登半島，有了該集也才有了我來能登半島的動力。
當天我利用轉車的空檔，查了一下向來我搜尋美食的電達tabelog，沒聽到七尾居然有兩家百名店，而且都是冰淇淋，於是挑了一家離車站步行只要7分鐘的チェルキオ，另一家Le Musee de H則在和倉溫泉附近，就待之後再補上，順便再去住住五郎在節目中去過的溫泉旅館「日本の宿 のと楽」。
說來，當天我是從富山市出發的，「愛之風富山鐵道」+「七尾線」+「能登鐵道七尾線」單程便要3個半小時，來回整整花了近十個小時，千辛萬苦不說，也算是百轉千折......幸好，一路上的窗景、雪景挺好也挺美。好，前略，接下來就是這篇的重點「能登鐵道」。
1988年前七尾線指的是從七尾一直到鳳珠的蛸島，屬於JR西日本(IR石川鐵道線的一部份)，1991年JR把七尾線及能登線的經營轉給能登半島的私鐵，2001年七尾線「穴水-輪島」廢線(縮短)，2005年能登線「穴水 - 蛸島」間廢止，如今的能登鐵道只有從七尾到穴水這一小段。2024年 1月1日能登半島地震導致七尾線中斷，直至4月6日恢復通車。
順便說一下，七尾站的站務可以寄行李，費用是每個500日幣，對於當日來回的旅人，可以把用不到的行李寄在這。
能登線和JR七尾線線的分手月台，特別注意的是因為能登鐵道如今不是JR經營，所以跟多數日本地方鐵道一樣不能用旅客慣用的西瓜等電子支付，只能像傳統一樣買票。如果是當日來回，請拍一下來回的時刻表，省得錯過最後一班列車，你就得住在穴水(笑)。
2024年能登大地震後，為了促進觀光，能登線與The Pokémon Company基金會聯手推出的能登線寶可夢列車「POKÉMON with YOU」，這一系列的列車起緣於2011年東北地震，當時為了復興東北的觀光，在盛岡(岩山大船渡線)打造了「POKÉMON with YOU」。「POKÉMON with YOU」官網。
基本上能登鐵道的「POKÉMON with YOU列車」是每天運行，偶爾也會有特別節目的活動。整體來說這次的寶可夢列車比盛岡的漂亮許多，比較可惜的是裡面除了彩繪外，不像盛岡的列車有很多玩偶和設施，就連座椅也是一般的座椅。但好處是不用事先訂位，不過因為只有這麼一輛，所以想搭得碰運氣。詳細資訊和班次可以查詢「能登鐵道官網」。
這是回程時搭到的一般能登電鐵，裡面滿滿為能登半島打氣的標語，還有一些能登半島學生手繪和拼布。
能登鐵道的冬景，簡單分享幾張在火車上拍的照片。
除了列車外，在七尾店和穴水站都有不少寶可夢相關的立牌、商品供遊客拍照、打卡、選購，另外穴水站由於身處當時地震最嚴重的地區，車站內有不少地震後受災和重建的照片。
一年過去了(我去的時候)，還有不少重建、甚至無法重建的建築。
以下兩段是當天我離開穴水火車站時打卡寫的內容，我原封不動照抄，畢竟那是當下最真實的感受。我散步小鎮、小車站的方法，總是在吃完老店後，再找一家老喫茶店，有時甚至不去管下一班火車何時要來（記得最後一班就好），盡可能放慢腳步，當想離開再離開，而不是因為時間。
吃完「ちゃんこ鍋 一品料理 力」五郎的相撲鎇後，隨口問了奶奶，她指了指方向，然後唸了一個名字，我再google map指給她看，她點了點頭，於是花了8分鐘走過去，順便又花了半小時，多看了這座可能這輩子不會再來的小鎮幾眼。
根據奶奶的說法プランタン有四五十年的歴史，地震前穴水還有幾家像這樣的老喫茶店，只有プランタン奇蹟似的留了下來。
プランタン外觀有著大正童話風的外藐。推開帶著鈴噹聲的木門後，是如電視電影般的場景，心裡不知狂喊了多少次「哇哇哇」。
幾位聊天的熟客和年紀六七十仍極有氣質的奶奶、望著正在咖啡的爺爺，同時望向我這個外地人，也同時說了句「いらっしゃいませ」。
坐下後，點了日本老喫茶店一定有的維也納咖啡和布丁，望著陽光從美美的窗簾灑落，一對附近午休的工人吃著仍冒煙的拿坡里麵，那畫面有一種說不出的溫度。
不一會兒奶奶也在我的桌前放了一份，但我告訴她我沒點，身後的老婦人說了一句：「給我吧」，不到十分鐘，爺爺又送了一份不同食材的拿坡里給我，我再次搖了搖手，旁邊另一位熟客又說：「給我吧」。
有那麼一瞬間，我責怪自己，為什麼不就吃了…，當再十分後奶奶終於送來我點的布丁時，她不斷道歉，頓時更責怪自己的不貼心，反問了自己拿坡里看起來不是也挺好吃的嗎，也許這輩子再也吃不到了哦。
結完帳，在爺爺、奶奶和兩位吃著拿坡里麵的熟客微笑中走出了門。
下次，再來吃奶奶的拿坡里吧？關上門的同時，我心裡這樣叮嚀自己。
有時我很難形容為什麼偏好這樣的老喫茶店，畢竟現在很多好拍好寫甚至更好吃的料理、甜點的咖啡館多得是。想了一堆解釋，唯一合理的就有「我老了」(笑)(泣)。プランタン整體的氛圍正是如此，有時我蠻想寫一系列這樣的日本老喫茶店，也許出一本書也很適合?
坐下後，我點了餐，便靜靜的觀察店裡的客人，基本上都是年長者，沒半個年輕人，也讓我這位年已半百的旅人顯得年輕許多(笑)。聽著他們聊天，有的是在附近負責穴水町重建的工人，有的是在旁邊松青藥局、超市領完藥、買完東西的老客人，偶爾夾雜著幾聲老闆娘和客人閒聊間的笑聲。
這裡的咖啡還是很烤的方法，店裡散發著重焙的咖啡苦香，老闆很認真的看著咖啡壺，我問他可不可以拍照，他露出笑容表示不要拍到他就好。
這好像是熟客寄的咖啡卷，據日本友人的說法，不少現在日本老咖啡、喫茶店還有這樣的傳統。
MENU看起來雖然很多，但就是一般喫茶店有的，這裡也都有。咖啡、茶、輕食、甜點。一開始，我其實蠻想點隔壁熟客吃得香噴噴的拿玻里麵，但因為前一家吃太飽，只好放棄。點了一份布丁，一杯我很愛在老喫茶店點的維也納咖啡，畢竟這種咖啡現在也只有在老喫茶店能嚐到。
所謂的維也納咖啡，簡單說就是把鮮奶油放在煮好的咖啡上，據說那是因為早期很多人喝不慣苦的咖啡，但又偏偏想喝帶點潮感的咖啡，於是有了這樣的咖啡。但也有一說是源自於維也納，據傳是17世紀奧地利馬車夫為防咖啡濺灑而發明。
在日本普遍的說法，維也納咖啡是1949年創業的東京神保町老店「LADRIO」開甘的，而後成為昭和時代復古喫茶店的代表性飲品。至於味道，雖然每家都略有不同，但整體來說都算是相去不遠。有一些喫茶店或是咖啡館，也會有一些比較創新的作法，比方說用上比較好的咖啡，或是以現打的鮮奶油取代等等，又比方如康寶藍就是用濃縮咖啡加現打的鮮奶油取代，有一點像是維也納咖啡和拿鐵的組合。
傳統喫茶店的布丁，一般來說就是原味或是加上水果及鮮奶油，據說是演變自日本盛行的水果聖代フルーツパフェ。是說奶奶的古早味布丁真的好香好濃好好吃，搭配微苦的咖啡蠻對味的。
回到穴水車站時，發現離下一班車還有一點時間，便在車站旁的伴手禮點逛了一下。裡面除了石川能登地酒、還有不少以能登牛肉、能登牛乳做的伴手禮。
プランタン:石川県鳳珠郡穴水町川島レ29，電話:+81 768-52-2822，營業時間:07:00-17:00(星期二休)
文章來源：小虎食夢網
其他人也在看
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 13 小時前 ・ 121
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 11 小時前 ・ 87
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 170
袁艾菲逛超商突被襲胸 尪曝噁男「1反應」怒轟！
娛樂中心／江姿儀報導41歲女星袁艾菲早期是無名小站網美，後來以藝名「迅猛龍」闖蕩綜藝及戲劇圈，憑藉直爽個性及亮麗外型的反差風格深受粉絲喜愛。她2019年和老公「老魚」（余岱宗）結婚，婚後夫妻倆一起經營YouTube頻道，常常透過社群分享生活點滴。「老魚」昨（22日）拍片，透露老婆袁艾菲近期遭遇性騷擾事件，氣到痛罵「這些噁男真的是該X」。民視 ・ 7 小時前 ・ 22
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 59
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 127
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 103
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 14 小時前 ・ 315
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 17 小時前 ・ 11
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 10 小時前 ・ 31
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 21 小時前 ・ 93
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 499
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 12 小時前 ・ 67
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 214
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 4
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3
利多出盡？「這代工大廠」爆量下殺53萬張…失守40元 反觀「它」盤中寫24年新高
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（23）日台股加權指數收盤28,310.47點，漲160.83點，漲幅0.57%，觀察今日盤後成交量排行前五名個股，市場近期傳出記憶體...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 7