能登半島震後3分鐘海嘯來了 罕見「海底山崩」引發
日本能登半島地震將屆滿2周年，當時地震發生後3分鐘，海嘯就抵達，比預估的提早1小時。原來是發生罕見的海底山崩，地層向下陷落，周邊的海水才會瞬間湧入。
日本能登半島富山灣，海面下深達350公尺處，幾乎是東京晴空塔一樣高的深度下，到處都是崩塌的石塊，黏土岩層在地震瞬間，幾乎成直角崩塌，猶如峭壁懸崖。日本專家團隊，專家透過聲納探測，與水下無人機拍攝探勘才發現海底山崩，才是能登半島地震發生僅3分鐘後，海嘯就達的主因。
日本富山大學副教授立石良：「海底山崩在全球各地都會發生，也有許多專家研究，富山灣的案例相當的罕見，相關文獻紀錄也不多，這次成功的將這個，特殊案例記錄下來。」
日本石川縣能登半島2024年元旦發生規模7.6強震，即將屆滿2周年，當時就在富山灣旁的富山市震度5強，但在地震發生後，富山市只過了3分鐘就被海嘯襲擊，當時可以看到，海水瞬間湧上地面，比日本氣象廳預估的海嘯時間提早快1小時。
目擊者：「水面感覺，稍微下降了一些，我想說海浪正在退去，大約是地震，發生後的2到3分鐘。」
一般來說海嘯是由斷層或是板塊運動引起的，日媒製作動畫說明，富山的海底山崩讓地層瞬間向下陷落，周邊的海水才會瞬間湧入，要填補這個空間，才會引來異常的海嘯。
京都大學副教授岩井裕正：「（研究人員）也在發生，海底山崩處附近，分析地震初期釋放多少，能量。」
專家表示為了，預防類似海嘯發生，正進一步採集周邊海域泥土，要找到海底山崩高危險區域，防患於未然。
其他人也在看
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 17
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 57
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 10
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 3 小時前 ・ 11
規模7.0地震撼台 北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日深夜11點5分發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台多縣市最大震度達4級，屬於中深層地震，北台...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 42
看到一堆地震跑路文 他曝一原因喊：住2F以上，其實不用急著跑
1227深夜發生大地震，全台有感，由於時間是週六夜，不少人直呼不敢睡了。政治評論員吳崑玉說，如果你家住2F以上，其實不用急著跑。因為地震對建築傷害，通常在最初1分鐘內造成。1分鐘應該不足以讓你從3樓跑到1樓戶外，連叫電梯也到不了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
宜蘭7.0強震！釣蝦場池水如驚濤駭浪 釣客「淡定看海」如海嘯畫面瘋傳
今（27）日晚間23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里，地震深度 72.8 公里，全台有感，其中宜蘭、雙北等 17 縣市最大震度皆達 4 級。地震發生當下，宜蘭一家釣蝦場內拍下驚人畫面，原本平靜的蝦池因劇烈搖晃瞬間激起陣陣大浪，猶如小型海嘯現場，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3
新竹吊車大王震驚！5億豪宅水晶燈狂甩 交大電腦泡水慘了
台灣於27日深夜11點多發生芮氏規模7.0強震，全台有感，新竹地區災情陸續傳出。「吊車大王」胡漢龑的5億豪宅內水晶燈劇烈搖晃，是他首次見到如此景象。陽明交通大學工程三館因水管破裂造成積水災情，多台電腦設備遭殃。此外，新竹科學園區周邊在地震後出現塞車情形，疑為工程師趕回處理，台積電也依緊急應變程序疏散人員，連德國之聲等外媒都密切關注台灣地震及台積電的應變狀況。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
2波「西伯利亞冷空氣」接力南下！鄭明典示警：1月確定更冷
[Newtalk新聞] 雖然今(27)天冷氣團減弱，但中央氣象局長鄭明典表示，未來兩週都會有西伯利亞的冷空氣南下，且第2週會比第1週的更強，北風影響更明顯，因此確定1月一定會更冷。 氣象署表示，雖然今天起冷氣團減弱，各地天氣都會逐步回溫，水氣減少，但30日開始會有新的東北季風南下，北部會再轉濕冷，各地低溫約15至18度，強度沒有前一波那麼強。 對此，鄭明典今天在臉書上，PO出一張500百帕「等高線和距平(底色)圖」，預測未來兩週的天氣。鄭明典表示，從西伯利亞的貝加爾湖脊場變化趨勢來看，第一週偏西且較淺；第2週脊線呈東北－西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。 其次看海路交界的東亞主槽，第一週低壓中心偏北，槽線較淺；第2週低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。以上兩個特徵都顯示，第二週之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態，因此確定1月的天氣會更冷。查看原文更多Newtalk新聞報導冷氣團減弱仍寒冷！金門低溫特報 3千公尺以上高山有機會降雪盼明年上半年訪中「鄭習會」 鄭麗文：希望給賴清德上課新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
全台都搖！台灣深夜7.0地震 各地民眾嚇壞：感覺比上次花蓮強震還大
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜大地震！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（27）天晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 14
今冷氣團減弱、2地區炸雨！下波冷空氣這天到 挑戰「強烈大陸冷氣團」
今、明（28日、29日）兩天北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼；氣象署提醒，基隆北海岸及臺灣東北部有短暫雨，桃園以北、東部地區及竹苗山區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，今日北部地區亦有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮透露，今起冷氣團減弱，週四（1日）起另一波冷空氣開始南下，週五、六（2、3日）冷空氣續三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
週日回暖後冷空氣緊跟 恐凍13度、濕5天！不排除「這時」有寒流
把握好天氣！今（27）日中央氣象署預報，28、29日白天可迎來短暫回暖，30日一波東北季風來訪，預計帶來低溫、降雨持續至1月3日、4日，迎風面的北部、東半部要留意連日雨勢，馬祖不排除下探13度。至於寒流什麼時候來？今早氣象專家林得恩曾發文分析，跨年夜、元旦天氣與氣象署的預報相近，不過元旦過後可能有較強的冷空氣南下，強度有機會達寒流等級，實際降溫幅度需待更近時再觀察。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
別被回暖騙！下波恐「有寒流」氣溫僅個位數 時間曝光
別被回暖騙！下波恐「有寒流」氣溫僅個位數 時間曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
明天天氣回暖 下周二東北季風增強 北台灣再轉濕涼
中央氣象署表示，明後天（28、29日）溫度漸回升，北部白天約攝氏20度、中南部接近25度，不過北部、東半部仍有降雨機會；下周一（29日）為下周最溫暖的一天，全台約22到26度。下周二（30日）起東北季風南下影響，北部、東北部等將轉局部短暫雨直至明年1月3日。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前 ・ 4
深夜猛震全台狂搖！規模7強震直擊宜蘭 雙北4級有感、北捷緊急降速
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中央氣象署指出，今（27）日晚間23時05分，台灣東北部發生芮氏規模7的強烈地震，震央位於宜蘭一帶，全台多地明顯有感。台北...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
跨年變天警報！急轉濕冷「元旦曙光難現」 下周寒流冷空氣接力
氣象專家林得恩提醒，下周跨年夜受東北季風增強影響，北台灣降雨機率上升，東半部因雲量較多，元旦想欣賞曙光的機率偏低。此外，元旦過後將有一波恐達寒流等級的冷空氣南下強襲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
快訊／清晨5：45地牛再翻身！震央非宜蘭 台東極淺層地震、最大震度2級
昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，今（28）日清晨地牛再翻身，不過震央不在宜蘭，清晨5時45分，台東發生規模3.2地震。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
跨年天氣出爐！北東一路濕涼到元旦後 下周二東北季風增強
中央氣象署指出，明後兩天冷氣團減弱，整體氣溫逐步回升，北部、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，其中基隆北海岸與宜蘭降雨機率較高，局部地區雨勢偏大。下周一雨區略為縮小，降雨仍以桃園以北、東半部及恆春半島為主，基隆北海岸與宜蘭仍是降雨較明顯的區域。進入下周二，...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 2
小心塑膠微粒吃下肚！譚敦慈揭「蛤蜊正確泡法」：防雜質吸回體內
蛤蜊因為低脂、高蛋白、鮮味十足，向來是餐桌上的常見食材，但若處理不當，不僅影響口感，還可能把沙粒甚至塑膠微粒一起吃下肚。「無毒教母」譚敦慈就提醒，蛤蜊買回家後，吐沙步驟一定要先完成，才適合放入冰箱保存。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
2026首波寒流這天殺到！「北台轉雨」時間出爐 專家揭元旦曙光機率
全台民眾期待跨年夜歡慶活動，中央氣象署表示，跨年日（31日）當天受東北季風影響，各地早晚稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；氣象專家也表示，跨年當天東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率。即不一定能看到元旦曙光。1月1日另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，由於各國模式模擬歧異大、且持續調整，是否為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話