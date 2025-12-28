能登半島震後3分鐘海嘯來了 罕見「海底山崩」引發

日本能登半島地震將屆滿2周年，當時地震發生後3分鐘海嘯就抵達。（示意圖／Pexels）





日本能登半島地震將屆滿2周年，當時地震發生後3分鐘，海嘯就抵達，比預估的提早1小時。原來是發生罕見的海底山崩，地層向下陷落，周邊的海水才會瞬間湧入。

日本能登半島富山灣，海面下深達350公尺處，幾乎是東京晴空塔一樣高的深度下，到處都是崩塌的石塊，黏土岩層在地震瞬間，幾乎成直角崩塌，猶如峭壁懸崖。日本專家團隊，專家透過聲納探測，與水下無人機拍攝探勘才發現海底山崩，才是能登半島地震發生僅3分鐘後，海嘯就達的主因。

日本富山大學副教授立石良：「海底山崩在全球各地都會發生，也有許多專家研究，富山灣的案例相當的罕見，相關文獻紀錄也不多，這次成功的將這個，特殊案例記錄下來。」

日本石川縣能登半島2024年元旦發生規模7.6強震，即將屆滿2周年，當時就在富山灣旁的富山市震度5強，但在地震發生後，富山市只過了3分鐘就被海嘯襲擊，當時可以看到，海水瞬間湧上地面，比日本氣象廳預估的海嘯時間提早快1小時。

目擊者：「水面感覺，稍微下降了一些，我想說海浪正在退去，大約是地震，發生後的2到3分鐘。」

一般來說海嘯是由斷層或是板塊運動引起的，日媒製作動畫說明，富山的海底山崩讓地層瞬間向下陷落，周邊的海水才會瞬間湧入，要填補這個空間，才會引來異常的海嘯。

京都大學副教授岩井裕正：「（研究人員）也在發生，海底山崩處附近，分析地震初期釋放多少，能量。」

專家表示為了，預防類似海嘯發生，正進一步採集周邊海域泥土，要找到海底山崩高危險區域，防患於未然。