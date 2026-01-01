能登地震2周年萬人仍住組合屋 日相高市承諾助重建

拿著鏟子，民眾在天還未亮的清晨6時許，開始清除家門前淹過腳踝高的積雪。日本能登半島地震到2026年的元旦當天剛好滿2年，包含後續避難中相關死亡的人數，在這場震災中死亡與失蹤的人數累計698人，還有超過1萬7000人居住在臨時組合屋中。

能登地震災民說，「哎呀，剛好在今天拿到了賀歲明信片，寫著希望未來一年越來越順遂，希望能進行打掃整理，確實地回家居住。」

由石川縣政府主辦的追悼儀式，在輪島市當地時間的下午3時30分舉行。根據內閣府統計，能登地震波及11府縣，共有超過16萬民宅受損。儘管災區的基礎設施還在持續進行修復，但進展相當緩慢。日本首相高市早苗在社群平台X發文，除了祝賀新年外也悼念地震的犧牲者。她表示，12月曾巡視能登地區，強烈感受到重建工作還沒完全到位，會盡力協助當地重建，讓能登地區恢復地震前的熱鬧、充滿活力。

而隨著跨年後，受到強烈冷氣團跟冬季型氣壓發威影響，氣象廳表示，日本北部到2日，以及東部到西部的太平洋沿岸城市，預計到3日都有下大雪的機率，就算是平常不太下雪的平地地區也可能下雪、積雪，呼籲要嚴防交通影響與雪害。

日本NHK主播，「其中近畿地區與中央地區，受到形成雪雲帶的JPCZ『日本海極地氣團輻合帶』影響，部分地區的下雪量可能將比預期多。」

除了大雪警報，跨年夜當地時間的晚間11時27分左右，在岩手縣外海地區還發生了規模5.7的地震，震源深度約30公里，當時盛岡市的震度達到4級，所幸沒有海嘯危機。