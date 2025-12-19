能登關懷拉長情 竹筒裝滿感恩心意

常說拉長情、擴大愛，日本能登強震發生至今快要兩年了，慈濟志工始終惦記 急難救助時，關懷過的受災居民，再度前往穴水町拜訪，逐戶送上福慧紅包以及上人的祝福。闊別許久，有人趕緊拿出早已存滿的竹筒，回捐給慈濟。

穩定住方向盤，經過滂沱大雨的路段，日本慈濟志工從金澤車站出發，兩個小時車程，在「能登里山海道」高速道路，看到近兩年來，地震後的修復大有進展。

眼看前方掛著一道彩虹，彷彿為此行揭開溫暖序幕。

「您好，打擾了喔。」

志工 江米珮：「照片裡的孩子稱呼您奶奶嗎。」

穴水町民眾 廣田悅子：「曾祖母 (曾祖母 原來是這樣)。」

拿出竹筒，已經放不進銅板了，廣田悅子奶奶，盼著慈濟人。

穴水町民眾 廣田悅子：「眼看著竹筒已經滿了，怎麼還不快來呢，正想著，不知道你們什麼時候來，(您可以打電話給我呀)，說竹筒滿了嗎。」

交換電話號碼，照片為證，慈濟熱線不但不會斷，廣田阿媽還邀約三個朋友，一起到「由比之丘團地集會所」參加茶會，新田定子阿媽帶來存錢筒捐給慈濟、大家都領了新的竹筒。

穴水町民眾 廣田悅子：「多投一點(愛心銅板)，就能見到你們，要再來喔，我等著你們喔。」

穴水町民眾 新田定子：「非常的開心，87年來最幸福的一天。」

歲末年終，福慧紅包的祝福中，有上人靜思語。

慈濟志工 小野雅子：「今天大家收到的壓歲錢裡面，有靜思語，每個人的會不一樣。」

歌唱暖人心，穴水町的鄉親和慈濟志工，未來的日子，情長路更長。

