「能者多勞變過勞」！ 社群熱議八大職業倦怠原因





觀察近三個月網友針對「職業倦怠原因」的討論，聲量最高的便是「工作量超出個人負荷」。這反映出在競爭激烈的產業環境中，加班已成常態，員工普遍感到毫無喘息空間。

過來人經驗： 許多上班族大嘆「以前是能者多勞，現在是能者過勞」。一位設計師分享，過去每天工作超過十幾個小時，不僅犧牲了健康，職業倦怠「好像真的奪走了我對設計的很大一塊熱情」，可見長期工作超負荷不僅讓身心疲憊，還容易造成精神消耗。

工作壓力大引發兩派討論，內容單調缺乏成長空間

「工作壓力大」同樣是引發職業倦怠的重要原因。無論是績效考核、主管要求或是客戶需求，都可能讓人喘不過氣。

離職與否的掙扎： 有網友因工作壓力大到想離職，引發兩派討論。一部分網友建議「壓力會讓人生病」，鼓勵年終領完就辭職；另一派則提醒「這年頭工作難找」，鼓勵堅持下去，將職業倦怠視為常態。

另一個常見原因是「工作內容單調／無新意」。長期重複相同流程、缺乏挑戰的工作，不僅難以讓自我成長，也會讓人逐漸失去成就感，倦怠感自然上升。有網友分享自己因沒有新任務而「每天裝忙了一個多月，每天都像是浪費生命一般」。

警訊提醒：工作僅是生活的一部分

職業倦怠不是矯情，而是身心發出的警訊。如果你長期對工作感到心累，每天都提不起勁，也許是時候停下來檢視現況，調整工作與生活的界線，並重新思考職涯方向。新聞稿提醒，工作終究僅是生活的一部分，而非全部，找到最適合自己的步調，才是對工作與人生長久保持熱情的關鍵。

