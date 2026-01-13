能認字還會開鎖！ 日本天才黑猩猩「愛」高齡49歲離世

京都大學人類行為進化研究中心宣布，天才黑猩猩「愛」因多重器官衰竭離世。(翻攝自京都大學人類行為進化研究中心官網）

日本京都大學人類行為進化研究中心宣布，被譽為「天才」的雌性黑猩猩「愛」於當地時間9日下午，因高齡、多重器官衰竭離世，享年49歲。「愛」生前因能夠區分許多字母與數字，甚至會開鎖而聞名，牠的離開也令不少民眾感到難過。

綜合日媒報導，日本京都大學校方於官方網站發布正式訃聞，宣布被譽為「天才」的雌性黑猩猩「愛」因年紀大導致多重器官衰竭，於當地時間9日下午在人類行為進化研究中心的工作人員陪伴下離世。

「愛」1976年出生於西非，隔年被帶往京都大學研究中心，自1歲半起便接受以電腦為主的語言與認知訓練。研究團隊指出，「愛」擁有超乎想像的認知能力，不僅能辨識多個字母與數字，甚至能根據圖片，從一組漢字中正確選出對應文字。

此外，「愛」曾於1989年與另一隻黑猩猩一起逃出籠舍，事後發現牠疑似使用附近鑰匙打開籠舍掛鎖，機智行徑使其成為學術論文的研究對象。而「愛」於2000年誕下的雄性黑猩猩，同樣展現出優異的認知能力，使得「親子之間如何傳遞知識」的研究備受關注，也成為靈長類研究的重要案例。

京都大學人類行為進化研究中心在聲明中指出，「愛」一直是語言進化起源研究以及感知、學習和記憶等方面深入研究的重要研究夥伴。由於「愛」強烈的好奇心促使她積極參與這些研究，她的研究成果為實驗性地理解「黑猩猩思維」奠定了基礎，也成為思考人類思維演化的重要基石。





