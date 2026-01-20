能讀名校是投對胎？她考上北一女驚覺：全班只有我爸是工人

生活中心／游舒婷報導

一名資深媒體人岳啟儒在臉書上有感而發，指出自己看到一篇討論人生起跑點的資源落差，想到自己的故事，出身勞工家庭的她當年考上北一女後才發現自己跟其他同學的落差，但她認命接受現狀，因而找到改變人生的動力。

資深媒體人考上北一女後驚覺，班上只有她的爸爸是工人。（圖／資料照）

岳啟儒在臉書上分享，她看到一篇文章提到「建中生大概不知道，光是你讀的是『建國高中』，本質上就已經是一種特權了。」意指生長在背景的家庭、加上父母的栽培，才有辦法念明星學校。看到這題，岳啟儒回顧自己的求學經歷，她沒有家世背景，父母沒有錢栽培她，但她靠自己考上了北一女。

廣告 廣告

上北一女前，她在鶯歌讀書，班上同學的父母大多是工人，大家生活差不多，直到考上北一女後有次要選家長代表，老師發了一張有標註家長職業欄位的表單，她仔細看了一下，大部分同學寫的都是「商」，只有她寫「工」，也是那時候她才驚覺，自己的家庭背景和其他同學這麼不同。

仔細詢問過後，班上同學大多都學過才藝，但她沒有，因為她每天早上要4:45分起床拚命轉車才不會遲到，放學也只能趕快趕車回家，沒有時間補習、學才藝。岳啟儒坦言，她知道自己的資源不如人，會羨慕也會遺憾，但她從來沒有憤世嫉俗。

岳啟儒表示，自己的爸爸雖然是工人，但他從不看輕自己，自己也因此受到深深影響，看清自己沒有特權，她很早就接受一切並立志改變貧窮世襲，開始變得愛賺錢、理財，到後來決定創業當老闆。

岳啟儒有感而發，表示這個世界本來就不平等，即便出身有錢人家，也會遇到更有錢的人，要比較永遠比不完，因此她認為，認命相當重要，要坦然接受自己的狀態，才能舒服自在的過日子。

更多三立新聞網報導

22歲男輟學！靠AI做影片「一天只花2小時」年收突破2200萬

小時候學什麼才藝最值得？網點名2技能：關鍵時刻能保命

不是中文！一票人喊讀1科系超後悔：錢少工時長

嗆小兒科「剩科」、影射唐氏症！陽交大醫科生道歉：重考到價值觀扭曲

