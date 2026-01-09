能買房買黃金！ 社工嘆「外勞比年輕人肯拚」 網熱議





常有人談台灣「薪水追不上房價」，一些年輕人索性「躺平」。一名社工從服務的個案中，發現外籍移工普遍努力工作，也能買房買黃金，嘆「外勞比台灣年輕人肯拚」，引發熱議。

每個人努力工作的理由不盡相同，有的人是為了家庭，有的人則是為了理想。一名女性社工發文，稱她發現外籍移工普遍比台灣年輕人敢拚，也很團結會互相幫忙，台灣年輕人則到處嫌棄工作。對此，不少網友認為這種說法是「倖存者偏差」，如果台灣人去歐美打工也很敢拚。

廣告 廣告

該名網友在論壇Dcard上以「外勞比台灣年輕人肯拚」是真的為題發文，表示自己從事社工工作後，看到許多相關的案件，讓她印象深刻，也很感慨。並舉例，近期處理一起逃逸移工的案件時，案主同樣也是移工的朋友直接拿出30萬現金忙處理處理，同時也補充說明，這兩名移工一人是在漁船工作、另一人在工廠工作，工作都很辛苦、風險也高，但這次事件讓她發現移工們工作真的很拚，彼此之間又很團結。

▼原PO表示自己處理過的個案中，看到外籍勞工無論是在漁船或工廠工作，從事辛苦但都很拚，也很努力存錢。（示意圖／取自Pexels）

然而，當她處理台灣人的個案時，就是另一種狀態：常聽到嫌棄「工作累、薪水低、環境差、沒機會 」等諸多抱怨，卻自己卻都不願。她強調，自己無意美化移工，也不是說所有的台灣人都不努力，只是當自己在第一線看到了許多看類似案例時，忍不住會想：「很多辛苦工作，其實不是沒人能做，而是沒人想做。」她表示，外籍移工來台灣的目的很明確，就是為了「賺錢改善家庭生活」，也願意為此努力打拚，不時也會看到有移工買房、買黃金的新聞；但台灣人在自己的家鄉，擁有的資源應該比外勞多，但有些人卻把所有不順都歸咎於社會有問題。這也讓她很感慨：「當你抱怨的時候，移工已經在做你做不到的事情了。」

▼原PO感慨，當台灣年輕人抱怨社會時，很多移工已經在他們做不到的事情了。（示意圖／取自piaxbay）

此貼文吸引許多網友留言討論，有網友對於原PO的觀察也有同感，認為真的很多台灣人都沒有移工打拚的精神：「外籍人士有些真的很拚，譬如路上一家一家越南餐館到處開，很多是越南外配開的」、「他們真的超強，都可以在台灣買房子開店，我必須檢討一下」、「阿勞確實比大部分台人肯花時間用體力、勞力賺錢，一個月賺7萬以上的很多，可能很多人覺得普通，但這些阿勞都是做著很多台人不想做的體力活呢」、「他們的耐力十足，賺的錢比較大，多拚個幾年就可以回家鄉」。

但也有人指出，台灣也有年輕人到歐美等高薪國家打工，他們在國外工作時也會非常努力：「台灣人去歐美紐澳打工也很敢拚啊，低開發國家的人去高開發國家賺錢」、「我去澳洲，目的是存一桶金回家，我也很拚，都去做體力活苦力活」。



不少人認為原PO這樣就下結論過於淺薄，認為不同國家薪資、物價的差異也可能造就心態不同，認為原PO的論點恐怕是「倖存者偏差」：「倖存者偏差，眼界太小就是這樣，你沒看見的東西可多了，拿移工家鄉的房價跟台灣比，辛苦的工作有沒有對應的薪水？不是做辛苦的工作就等於比較努力」、「外勞簡單說就是臺灣薪水是原本國家的2～3倍 怎麼可能不想多做多賺」、「在越南蓋一棟房子才65萬，房子那麼好蓋，我也可以拚啊，而且他們的生活很便宜，要怎麼比，我們一棟房子動輒2000萬，那邊300萬就可以退休了啦」、「外勞肯拚沒錯呀，外勞假設在台灣年收入48萬，賺兩年，他帶著96萬回越南，可以蓋買房子、買菜園果園，可能還會有剩，台灣人賺48萬？ 連一台最便宜的四輪汽車你都買不起唷」、「如果我能撐八年努力工作，就能還完四十年的兩千多萬房屋貸款，相信年輕人都願意」。

（封面示意圖／取自pixabay）

更多東森財經新聞報導



逛北部1商圈驚覺「看不到台灣人」！ 網曝超狂消費力：都在買黃金

房市新主力？ 房仲揭「移工集資買老公寓」 網點頭：中壢很多

中壢車站整修房價有救？ 內行曝「這類人」成為主消費客群