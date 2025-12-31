能跑LSD、不怕下雨，還能天天穿？這3雙跑鞋被狂推！腳感＋顏值都在線，一穿直接愛上跑步

（圖／品牌提供）

跑鞋多到眼花撩亂，不只要能跑，還要夠舒服、夠耐看、最好還能直接融入日常穿搭。現在的跑鞋早就不是運動限定，而是生活風格的一部分—晨跑、通勤、週末散步。這次要推薦的三款，從腳感到外型都在線，跑步新手會愛、資深跑者更離不開，入手後只會後悔：怎麼沒早點穿上它！

温貞菱腳下選擇：New Balance 1080v15，跑步就是要舒服

如果跑鞋也有「舒服到會上癮」的等級，那New Balance 1080v15絕對榜上有名。New Balance這次攜手實力女星温貞菱，完美詮釋跑步其實可以很日常、很生活。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）

對温貞菱而言，跑步不是突破極限的舞台，而是一段留給自己的時間。穿上 1080v15，她感受到的是腳步自然落地的穩定感與恰到好處的緩衝，讓身體少一點負擔，多一點專注呼吸與當下的餘裕。這份自在，來自 1080v15 全新升級的 Infinion科技中底，透過細緻的超臨界發泡，在柔軟、回彈與穩定之間取得完美平衡，長時間跑動依然安心可靠。

（圖／品牌提供）





加上工程網布鞋面的貼合包覆、優化鞋領與後跟結構帶來的穩定支撐，1080v15 不只是跑鞋，更像一位默默陪伴的夥伴。就像温貞菱所演繹的狀態一樣，不必用力證明，也能一直向前。

New Balance Infinion 1080v15／4,680元（圖／品牌提供）





晴雨無阻、首選PUMA VELOCITYNITRO™ 4 GORE-TEX

遇到陰雨、濕滑、天氣亂跳的日子，直接穿上PUMA VELOCITY NITRO™ 4 GORE-TEX，跑步行程照樣不取消。這雙根本是為「晴雨無阻派跑者」量身打造的全能型選手，也是近期最該入手的實用派跑鞋之一。

（圖／品牌提供）





最大亮點當然是鞋面內層搭載的 GORE-TEXInvisible Fit 防水薄膜。防水卻幾乎感覺不到存在感。沒有傳統防水鞋常見的厚重感與折痕問題，跑起來依舊輕盈、貼腳又透氣，防水、防風、還能呼吸，濕冷天氣照樣維持舒適狀態。腳感部分同樣不馬虎，全掌NITROFOAM™氮氣中底 提供輕量又有彈性的回饋，讓日常練跑更省力；搭配PUMAGRIP高性能橡膠大底，即使遇到雨後濕滑的柏油路、河濱步道，也能牢牢抓地、不怕打滑。

PUMA VELOCITY NITRO™ 4 GTX ／4,680元（圖／品牌提供）





為LSD而生的緩震進階之作 ：On昂跑Cloudsurfer Max 長距離跑鞋

這雙On昂跑Cloudsurfer Max 是為了「跑得久、跑得穩、跑得舒服」而生的緩震進階之作，堪稱 Cloudsurfer 家族裡的定心丸。CloudsurferMax 承襲 Cloudeclipse 的高緩震血統，搭載 CloudTec Phase® 結構 與 Helion™ 超級發泡中底，採用無推進版設計，讓每一步都自然滾動、不硬推。

（圖／品牌提供）





細緻的中底孔隙帶來快速又溫和的回饋，加上家族中最厚實的中底配置與 6mm 足跟差，腳感柔軟卻不拖泥帶水，長距離跑完雙腳依然在線。細節同樣加分：優化鞋眼片、加厚針織鞋舌提升包覆穩定度，工程網布鞋面配上低彩度配色與跳色LOGO，跑完直接穿去喝咖啡也毫不違和～

On昂跑Cloudsurfer Max／6,280元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

小隻女必學！156公分也能當長腿女神？英國時尚部落客靠5招穿搭公式、瞬間長高10公分

可甜可塩、可爆走！鬼塚虎MEXICO 66 TGRS爆紅關鍵全解析、SKECHERS這雙一穿腿直接＋5公分

Snoopy粉注意！辦公桌、包包配件都被可愛佔領？這波聯名讓錢包直接失守