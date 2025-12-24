能迎聖誕行情？美股主要股指開平盤

▲美國24日將迎接聖誕節假期，美股開出平盤，並將提早休市。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國將迎來聖誕節假期，美股今（24日）將提前3小時休市。美股開出平盤，道瓊工業指數上漲53點或0.1%，標普500指數平盤，那斯達克指數下跌0.1%。

截至美東時間上午10時，道瓊工業指數上漲101.55點或0.21%，暫報48,543.96；標普500指數上漲5.19點或0.08%，暫報6,914.98點；那斯達克指數下跌9.39點或0.04%，暫報23,552.45點；費城半導體指數上漲8.25點或0.11%，暫報7,192.80點。

廣告 廣告

個股部分，輝達下跌0.73%、台積電ADR上漲0.17%、微軟平盤、蘋果上漲0.61%、Alphabet下跌0.24%、特斯拉下跌0.98%、亞馬遜下跌0.15%、甲骨文上漲1.03%、英特爾下跌2.16%。

美國財經媒體CNBC報導，輝達股價小幅下跌；在蘋果執行長庫克透露他購買Nike股票後，該公司股價上漲於4%；股市在經歷了一輪上漲後繼續走高，Google母公司Alphabet、輝達、博通及亞馬遜等科技股領漲。標普500指數昨日收盤創下6909.79點的歷史新高。

美國商務部昨公佈美國第三季GDP為4.3%，高於預期的3.2%，這份因政府停擺而推遲發布的報告，最初導致交易員下調了對明年初降息的預期，但芝商所（CME）Fed Watch工具顯示，交易員仍預期2026年將有兩次降息。

投資人也正在期待每年年底的「聖誕行情」，通常發生在一年中的最後五個交易日和新年最初的兩個交易日之間，今年這段區間從12月24日開盤到明年1月5日。

LPL Financial首席技術策略師特恩奎斯特（Adam Turnquist）表示，標普500指數在「聖誕行情」期間的平均回報率為1.3%，其中78%的時間都實現了正收益，進入年底的勢頭表明，聖誕節行情有望迎來利好，這歷來都是1月份乃至未來一年的看漲信號。如果標普500指數收盤價高於12月份的高點，則可能為下一輪突破7000點大關鋪平道路。

紐約證券交易所將於聖誕節前夕（星期三）美國東部時間下午1點提前收盤，並於聖誕節當天（星期四）休市。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

安德魯王子約妹露骨信曝光！爽躺大腿 行宮開趴滿地保險套

輝達領漲！美股連四紅「標普500再寫新高」 台積電ADR漲1.29％

川普打造「川普級」戰艦！軍媒列疑點潑冷水：能不能造出來都難說