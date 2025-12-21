能量最強冬至來襲！于美人授吃「1食物」能轉運

生活中心／尤乃妍報導

今年12月21日是80年難得一見的冬至遇上天赦日，媒體人于美人指出，甲子日遇上冬至，再疊加天赦日，是「重啟人生」的大好時機。除了吃湯圓之外，還要吃「餃子」，能量才能被轉換，洗去霉運。





于美人在臉書分享今年甲子日遇上冬至，再疊加天赦日，是「能量轉換」的大好時機。（圖／翻攝自臉書＠于美人）

三子交匯最吉日，吃水餃「能量轉換」：

媒體人于美人在臉書發文分享，今年冬至，是「重啟人生」的關鍵時機，想要重新開始，就要靜下心來、放下過去。她表示冬，至一陽生，成語「三陽開泰」的第一陽就是從冬至開始，是一個復卦，象徵能量從今天開始轉換。第二陽指的就是臘月開始，等待陽氣逐漸累積，到了正月時就是三陽開泰。今年尤其難得，因農曆11月是子月，又遇到甲子日，而且在今晚子時（23點3分）交節氣，三子交匯之下，所以今天要吃餃子，于美人提醒「無論如何去吃兩顆餃子，這是一個能量交換，我們也希望能夠把不好的去掉，迎接好的能量」。

于美人分享冬至當天吃餃子可以把不好的能量丟棄，迎接好運。（示意圖，非關此新聞／民視新聞網）

掌握冬至三原則，喜迎新年新希望：

命理專家林霖提醒，只要掌握三原則，就能從內而外重新開始。

收：收掉混亂、收掉疲憊，把心安穩放回原位。

補：讓自己休息、吃一頓熱食、泡個熱水，補的不只是身體，更是氣與心。

新生：當天氣與能量都開始轉陽，意味著新的一年正在悄悄展開。

