能量飲料入侵校園「傷腦筋」！5種天然大力丸補腦提神不傷身

能量飲料號稱能補充體力、提高專注力，成分常見含有牛磺酸、維生素B群等，但市售能量飲料往往含有高糖分與咖啡因，看似提神，卻對兒童、青少年並不友善。專家提醒，這類飲品並不是「喝了就立刻變有精神」的仙丹，有時反而影響睡眠、情緒與代謝，甚至連成年人喝多了也會增加心血管負擔。（編輯推薦： 累了就喝咖啡提神？一項運動比咖啡因醒腦效果更好 ）

目錄

小孩喝能量飲料？專家一致不建議：咖啡因、糖分都是負擔

時代力量主席王婉諭近日表示，有老師反映校園掀起「能量飲料風潮」，不少學生為了讓自己上課打起精神而購買飲用。但其實市售一罐約350毫升的能量飲料，咖啡因就高達100–140mg的量。

根據美國兒科學會（AAP）及美國兒童青少年精神病學會（AACAP），12～18歲青少年每日咖啡因上限為100mg，這表示喝一罐市售能量飲量幾乎就「超標」。（編輯推薦： 吃對食物活化大腦，柳橙汁、喝水配它大勝提神飲料 ）

至於「幾歲以下不適合喝？」美國小兒科學會聲明，18歲以下的青少年不該飲用能量飲料，以免造成神經系統發展受損，以及危害心血管的健康。若依專家共識，12歲以下兒童都不建議攝取任何形式含咖啡因飲品，包括能量飲料、濃茶、咖啡等。

市面上的熱門能量飲料小孩能喝嗎？

無論品牌如何，一致建議18 歲以下避免飲用能量飲料，12歲以下不喝任何含咖啡因飲料，因為品牌配方雖不同，但多屬高糖、高咖啡因、含額外刺激成分，並不適合兒童。

能量飲料對兒童的健康風險有哪些？

常喝能量飲料對於兒童與青少年來說，可能的風險殃及全身。食藥署表示，青少年對咖啡因的耐受度不及成年人高，可能影響腦神經的發展；美國約翰霍普金斯兒童中心指出，兒童大腦仍在發育，對咖啡因非常敏感、容易受到影響，一旦攝取過量，常見問題包含：

睡眠困難、入睡延遲

焦慮、憂鬱、壓力感增加

行為異常、易怒、攻擊性上升

糖分攝取過多，提高性早熟與慢性疾病風險

咖啡因為什麼讓孩子失眠、焦慮？

咖啡因會刺激中樞神經、提升腎上腺素，對發育中的孩子而言負擔更大，當咖啡因影響腦部調節睡眠的作用機制，會造成難以入睡或睡眠品質差，同時也可能過度增加交感神經的運作，導致出現緊張、焦慮、心跳加快的情形，甚至影響了日常行為模式。

牛磺酸也有問題嗎？兒童能不能補充，專家這樣說

能量飲料中除了咖啡因，常見添加成分還有B群或牛磺酸 (胺基乙磺酸)，其中牛磺酸是身體所需的營養成分之一，具有保護腦部神經細胞損傷及抗氧化的功效。營養師鄭文怡解釋，當身體長時間活動，會開始耗損體內牛磺酸進而產生疲憊感、精神不振，這時適當補充甲硫胺酸、半胱胺酸及維他命B6，身體會開始製造牛磺酸，緩解疲憊感。

然而，目前並沒有足夠的科學文獻支持「在健康、正在成長的兒童或青少年中，經常飲用含有『牛磺酸、高咖啡因、高糖』的能量飲料，是安全或有益」這樣的做法，多數認為這類飲品可能無法帶來預期的正向效果，反而可能增加睡眠、情緒、心血管與代謝等風險，因此還是不建議把添加牛磺酸的能量飲料當作孩子的補充品。

成人也要注意！能量飲喝多肚子變大又傷心

除了兒童與青少年不推薦喝能量飲料，成人也要注意能量飲料可能會導致腹部脂肪增加。台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書發文指出，有些BMI正常的人，肚子腹圍卻超標，也就是「正常體重肥胖（NWO）」。大量國際研究顯示，含糖飲料喝越多，內臟脂肪就越高，出現正常體重肥胖、代謝問題的機率也更高。

雖然能量飲料直接導致「正常體重肥胖」的研究證據有限，但能量飲本質上就是高糖飲品，若天天喝、或工作加班靠這類飲品硬撐，自然容易「越喝肚子越大」。那如果必要時真的得喝能量飲料怎麼辦？營養師嫚嫚在「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」粉專建議，若因工作需求不得不喝，可記住以下3大原則降低負擔，預防發胖外也避免心血管健康受害：

一天不超過一罐能量飲料

咖啡、濃茶減量喝，不要多重咖啡因來源並行

多喝水，幫助代謝掉咖啡因

天然提神比能量飲更好！大人小孩都能吃的5種提神食物

擔心腦袋當機想要打起精神，比起喝能量飲料，營養師和醫師更建議規律睡眠、固定就寢時間，充分喝水、避免因輕度脫水造成疲勞，也可以透過補充天然食物的方式提神、維持穩定專注力。

燕麥 燕麥含有維生素B群，有助於維持思考靈敏度，再加上富含膳食纖維，對於穩定血糖水平很有幫助，不用擔心吃飽後血糖直衝、讓你昏昏沉沉。 蛋黃 當身體因為血液循環不良、血紅素過低，就會造成血液中攜氧能力下降，也就是形成缺氧，一旦缺氧，就會造成昏昏欲睡、提不起幹勁，對此，臺大醫院新竹分院的衛教資訊建議多吃蛋黃來攝取鐵質，能夠幫助體內血紅素組成、增加攜氧量。 牛奶 牛奶含有豐富的鈣、鎂等礦物質，有助於安定神經、減緩疲勞，還有可以合成血清素和褪黑激素關鍵原料「色胺酸」，能夠增進睡眠品質、讓身體好好充電。 堅果 余朱青營養師表示，杏仁、核桃和腰果等堅果類食物，不僅是優質脂肪的攝取來源，更能提供蛋白質，幫助身體補充能量，其他像是維生素E和B群等營養素，也有助於改善大腦功能、提高注意力。 水 當身體缺水，身體就會變得疲勞、頭腦也會卡卡的，腎臟科醫師洪永祥指出，曾有一項英國研究發現，身體缺水時，大腦的皮質會呈現萎縮的狀態，但喝了水後又會膨脹起來，因此沒事多喝水，並且以跟身體體溫差不多的水溫最好，能夠避免水分不自覺流光、達到提神的效果。



原文引自：能量飲料入侵校園「傷腦筋」！5種天然大力丸補腦提神不傷身