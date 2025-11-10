能量飲料「1成分」是癌細胞燃料？戒糖對抗癌有用嗎？醫師來解析！

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】網路流傳能量飲料可能讓癌細胞長得更快，引起不少民眾關注。土城醫院血液腫瘤科吳教恩主任在YouTube影片中指出，最新研究確實顯示，牛磺酸可能成為癌細胞的「燃料」，但對健康人而言，日常飲用並不會直接致癌。至於癌症患者則應與醫師討論後再使用，重點要評估「好處是否大於壞處」。

能量飲常見成分 研究揭牛磺酸可能促癌細胞生長

牛磺酸是一種在能量飲料與保健食品中常見的成分，號稱可抗疲勞、保護神經，甚至可以抗老化、抗癌。吳教恩主任說明，美國羅徹斯特大學醫學中心團隊發表研究指出，牛磺酸在白血病，也就是血癌的微環境中，可以作為癌細胞的燃料。白血病幹細胞會透過一種轉印子，吸收牛磺酸，進而啟動下游的細胞生長傳遞訊號以及糖解作用，使癌細胞更容易生長。

在小鼠實驗中，團隊發現，額外給與牛磺酸會加速白血病進展。研究進一步分析人類骨髓檢體也顯示，急性骨髓性白血病及骨髓異常增生症候群的患者體內，牛磺酸相關基因與蛋白質表現普遍較高。研究團隊同時發現，將患者癌細胞植入小鼠體內，再使用牛磺酸阻斷劑，觀察到白血病細胞生長獲抑制，且對正常造血幹細胞影響不大，顯示癌細胞可能比正常細胞更需要牛磺酸的給予。

健康人偶爾飲用無明顯風險 血癌患者應留意

吳教恩主任強調，這些實驗中的牛磺酸劑量非常高，遠超過一個成人日常喝一瓶能量飲料的分量。健康的一般人偶爾飲用含牛磺酸的飲料或保健食品，並不等於就會讓正常的細胞轉變成癌細胞。真正需要注意的是血癌患者，在他們的腫瘤微環境中，牛磺酸可能會變成助燃劑，可能重新點燃癌細胞增長。因此，血癌患者，尤其是正在治療中或尚未痊癒的患者在考慮補充含牛磺酸的產品前，建議先與主治醫師討論，以避免無意間讓癌細胞生長速度加快。

刻意戒糖有用嗎？醫：均衡飲食更重要

吳教恩主任表示，牛磺酸的情況與之前的一些營養素相似，像是糖、熱量過去就被證實可促進癌細胞生長。不過，單純戒糖，或限制這些營養素的攝取，其實對癌細胞影響並不大。此外，就算不是從體外攝取，人體本身有可能也會自行合成相關的元素，或者正常細胞可能也需要這些元素，過度限制反而可能造成負面影響。吳主任提醒癌症患者，切勿使用飢餓療法，也不要專注在限制特定飲食的攝取，而忽略了整體飲食的均衡，這反而是更危險的狀況。

癌友完全不能碰牛磺酸？答案沒有絕對 要考量這些重點！

「千萬不要因為一個研究，就判定這樣的東西吃多了就會有害，正常人還是可以小心使用含牛磺酸的產品。」對於血癌患者，吳教恩主任表示，雖然動物實驗顯示牛磺酸可能加快癌症進展，但目前尚無人體臨床證據。若患者因治療而感到疲累，想要透過少量補充牛磺酸提升精神以繼續療程，有時可經醫師評估後適度使用，但非必要情況下仍建議避免額外補充。他也強調，沒有一個物品是全然的好或不好，患者應根據自身的狀況，以及醫師建議，評估這項選擇究竟帶來的好處是不是多於壞處，再做取捨、找到最適合自己的方法。

